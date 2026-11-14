하일라가 김상혁에게 부케를 받아달라고 부탁한다. / 사진=텐아시아DB

하일라가 김상혁에게 부케를 받아달라고 부탁한다. / 사진제공=채널A

'돌싱' 김상혁이 클릭비 멤버 노민혁, 하일라의 지원사격을 받아 유채련과의 핑크빛 온도를 높였다.지난 13일 방송된 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 김상혁이 유채련을 하일라와 노민혁에게 정식으로 소개해주며 한층 가까워지는 하루가 펼쳐졌다.이날 김상혁은 하일라, 노민혁과 먼저 만나 “유채련과 잘 되어가고 있다”며 연애 근황을 밝혔다. 대화 내내 유채련을 칭찬하는 ‘채련바라기’ 면모에 멤버들도 흐뭇해하던 중 유채련이 등장했다. 김상혁은 유채련을 위한 담요를 챙기고 음식을 떠주면서 유채련을 살뜰히 챙겼다. 유채련은 클릭비 멤버들 중 ‘최애’를 묻는 하일라-노민혁의 질문에 “원래부터 클릭비 ‘최애’는 김상혁 오빠였다. 재미있고 개구진 매력이 있는데, 만날수록 진중한 면모도 있더라”며 호감을 표현했다.달달한 분위기 속, 김상혁은 “화장실에 다녀오겠다”라며 자리를 잠시 비웠다. 이때 유채련은 멤버들에게 “(상혁) 오빠가 적극적인 여성을 좋아하는 게 아닐까 하는 고민이 있다”고 털어놨다. 하일라와 노민혁은 “그런 걱정은 전혀 하실 필요가 없다. 이미 100점 만점에 120점이시다”라며 “상혁이의 친구로서, 앞으로 계속 뵐 수 있으면 좋겠다”고 유채련을 응원했다.김상혁이 돌아오자 하일라는 “다가오는 내 결혼식에 (유채련을) 초대하고 싶다. 괜찮으시면 두 분이 부케도 받아 달라”고 부탁했다. 김상혁과 유채련은 갑작스러운 제안에 놀라워하면서도 터져 나오는 웃음을 참지 못했다.훈훈하게 만남이 마무리된 뒤, 김상혁은 클릭비의 유튜브 채널 촬영을 위해 근처에 모여 있던 또 다른 멤버인 유호석, 우연석에게까지 유채련을 소개해줬다. 이후 두 사람은 청계천을 걸으며 핑크빛 무드를 이어갔다. 그러나 김상혁은 하이힐 때문에 계단을 아슬아슬하게 내려가는 유채련을 잡아주지 않고 자신의 휴대폰 플래시를 비춰줘 짠내 웃음을 안겼다. 이에 유채련은 ‘뚝딱 로봇’이 된 김상혁의 팔짱을 먼저 꼈다.김상혁은 조심스레 하일라의 결혼식 초대 이야기를 꺼냈다. 유채련은 “축하하는 자리니까, 같이 가면 좋지”라고 흔쾌히 답했다. 김상혁은 행복한 미소와 함께 “오랜 친구와 채련이를 같이 만나니 그간의 시간을 보여준 것 같아 기분이 좋다”고 털어놨다. 유채련 또한 속마음 인터뷰에서 “함께 있는 내내 자상하게 챙겨주는 모습에, 제게 마음이 있다고 확실히 느껴졌다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr