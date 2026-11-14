사진 = tvN '맛따라 길따라 대명이따라' 캡처

사진 = tvN '맛따라 길따라 대명이따라' 캡처

김대명과 공명 그리고 박지환이 식당 영업 중 맞닥뜨린 재료 수급 차질 위기를 기발한 신메뉴 개발로 극복하고 연극 시절의 비화까지 나누며 다채로운 볼거리를 선사했다.지난 13일 밤 8시 35분 방송된 tvN '맛따라 길따라 대명이따라'에서는 김대명과 공명은 밀려드는 손님을 맞이하느라 정신없는 하루를 보낸 가운데 주문한 지 한 시간이 넘도록 방치되었던 배달 짜장면을 영업 시작 두 시간 만에 간신히 점심식탁에 올린 모습이 그려졌다.이날 방송에서 김대명은 굳어버린 면을 힘겹게 비벼 한입 맛본 뒤 "울 거 같아 지금"이라면서도 "짜장면 진짜 오랜만에 먹는다"고 너스레를 떨며 반가움을 드러냈고, 공명 역시 짜장면과 군만두를 함께 곁들이며 허기를 달래는 모습을 보였다. 식사 도중에도 방문할 손님을 신경 쓰며 대문 쪽을 바라보던 두 사람은 영화 '극한직업'을 통해 모든 연령대 시청자들에게 큰 사랑을 받았던 과거를 회상하며 뜻깊은 공감대를 형성하기도 했다.오후 시간이 흘러 출출함을 느낄 무렵 김대명은 직접 프라이팬에 버터를 두르고 미니 핫도그 빵을 노릇하게 구운 뒤 그 위에 아이스크림을 얹어 간단하면서도 달콤한 디저트를 완성했다.잠시 휴식을 취하던 공명에게 다가간 김대명은 "이거 한 입만 먹고 자"라며 다정하게 권했고, 한입 맛본 공명은 "너무 맛있다"며 감탄을 금치 못했다. 김대명은 과거 어린 시절 동네에서 천 원에 사 먹던 추억을 떠올리며 이 간식을 만들었다고 설명했고 주방으로 돌아와 하나를 더 가져다 먹은 공명은 "이거 안 좋아하는 사람은 없을 거다"며 극찬을 아끼지 않았다.스태프들에게도 직접 만든 아이스크림 핫도그를 건네며 맛있게 먹는 법을 전파한 두 사람은 남은 시간 동안 손님을 기다렸으나 더 이상의 방문객은 없어 3일 차 영업을 마무리했다.영업을 마친 뒤 찾아온 평온도 잠시, 다음 날 메뉴를 준비하는 과정에서 예상치 못한 비상사태가 발생했다. 당초 제주 향토음식인 몸국과 물국수를 선보이기로 예정되어 있었으나 제작진이 몸국 재료 수급에 차질이 생겼다고 전해왔기 때문이다.다음 날 영업까지 남은 시간은 고작 15시간밖에 남지 않은 상황에서 김대명은 "그럼 한 메뉴를 계속하는 건 재미가 없겠지"라며 깊은 고민에 빠졌고 평소 자신이 좋아하는 가게에서 맛보고 집에서 연습해 보았던 애호박채전을 새로운 대안으로 제시했다.곧바로 마트로 이동해 재료를 구입한 두 사람은 곧바로 주방에 모여 레시피 개발에 돌입했다. 첫 시식에 나선 공명은 "기름을 덜하다 보니 튀김의 느낌이 덜 난다"고 냉정하게 평가했고, 김대명은 이 조언을 적극 수용하여 건새우를 곱게 갈아 넣고 기름을 추가하며 식감을 보완했다.거듭된 시도 끝에 완벽한 맛과 비주얼을 갖춘 애호박채전을 탄생시킨 두 사람은 다음 날 본격적인 영업 4일 차를 맞이했다.새롭게 합류한 박지환과 함께 아침 식사를 시작한 세 사람은 신메뉴 작명에 돌입했고, 김대명이 "애호박 전국 채전 어떤가"라고 운을 떼자 박지환은 "너 나랑 비슷한 생각 했구나 나도 전국 체전 생각하고 있었다"며 놀라움을 감추지 못했다.이어 등장한 '애타는 호박채전'이라는 두 번째 후보에 박지환은 "우리 심정과 똑같다"며 "너무 좋다"고 격하게 공감했다.잠시 일정이 있어 자리를 비우게 된 공명이 "저 없이 잘할 수 있죠"라고 묻자 박지환은 "좀 힘들 것 같긴 하다"며 너스레를 떨었고 김대명은 묵묵히 손님 맞이용 밥을 짓는 박지환을 향해 "손님이 오든 말든 언제나 연기를 준비하는 우리처럼"이라고 강조하며 훈훈함을 더했다.특히 박지환은 김대명에게 과거 관객 단 3명 앞에서 연극 공연을 펼쳤던 놀라운 과거를 고백해 이목을 집중시켰다.김대명이 자신의 최저 관객 기록이 5명이었다고 밝히자 박지환은 아동극 '노트르담의 꼽추' 무대에 올랐을 당시를 떠올리며 "나는 3명이었다"고 털어놨다.이어 박지환은 "관객들이 너무 몰입해서 잘 봐서 좋았다"며 "내가 주인공 콰지모도 역이었는데 공연 끝나고 아이 어머니가 진짜 감동했다고 하더라"고 당시의 특별했던 소회를 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr