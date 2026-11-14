김대명과 공명 그리고 박지환이 식당 영업 중 맞닥뜨린 재료 수급 차질 위기를 기발한 신메뉴 개발로 극복하고 연극 시절의 비화까지 나누며 다채로운 볼거리를 선사했다.
지난 13일 밤 8시 35분 방송된 tvN '맛따라 길따라 대명이따라'에서는 김대명과 공명은 밀려드는 손님을 맞이하느라 정신없는 하루를 보낸 가운데 주문한 지 한 시간이 넘도록 방치되었던 배달 짜장면을 영업 시작 두 시간 만에 간신히 점심식탁에 올린 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 김대명은 굳어버린 면을 힘겹게 비벼 한입 맛본 뒤 "울 거 같아 지금"이라면서도 "짜장면 진짜 오랜만에 먹는다"고 너스레를 떨며 반가움을 드러냈고, 공명 역시 짜장면과 군만두를 함께 곁들이며 허기를 달래는 모습을 보였다. 식사 도중에도 방문할 손님을 신경 쓰며 대문 쪽을 바라보던 두 사람은 영화 '극한직업'을 통해 모든 연령대 시청자들에게 큰 사랑을 받았던 과거를 회상하며 뜻깊은 공감대를 형성하기도 했다.
오후 시간이 흘러 출출함을 느낄 무렵 김대명은 직접 프라이팬에 버터를 두르고 미니 핫도그 빵을 노릇하게 구운 뒤 그 위에 아이스크림을 얹어 간단하면서도 달콤한 디저트를 완성했다.
잠시 휴식을 취하던 공명에게 다가간 김대명은 "이거 한 입만 먹고 자"라며 다정하게 권했고, 한입 맛본 공명은 "너무 맛있다"며 감탄을 금치 못했다. 김대명은 과거 어린 시절 동네에서 천 원에 사 먹던 추억을 떠올리며 이 간식을 만들었다고 설명했고 주방으로 돌아와 하나를 더 가져다 먹은 공명은 "이거 안 좋아하는 사람은 없을 거다"며 극찬을 아끼지 않았다.
스태프들에게도 직접 만든 아이스크림 핫도그를 건네며 맛있게 먹는 법을 전파한 두 사람은 남은 시간 동안 손님을 기다렸으나 더 이상의 방문객은 없어 3일 차 영업을 마무리했다.
영업을 마친 뒤 찾아온 평온도 잠시, 다음 날 메뉴를 준비하는 과정에서 예상치 못한 비상사태가 발생했다. 당초 제주 향토음식인 몸국과 물국수를 선보이기로 예정되어 있었으나 제작진이 몸국 재료 수급에 차질이 생겼다고 전해왔기 때문이다.
다음 날 영업까지 남은 시간은 고작 15시간밖에 남지 않은 상황에서 김대명은 "그럼 한 메뉴를 계속하는 건 재미가 없겠지"라며 깊은 고민에 빠졌고 평소 자신이 좋아하는 가게에서 맛보고 집에서 연습해 보았던 애호박채전을 새로운 대안으로 제시했다.
곧바로 마트로 이동해 재료를 구입한 두 사람은 곧바로 주방에 모여 레시피 개발에 돌입했다. 첫 시식에 나선 공명은 "기름을 덜하다 보니 튀김의 느낌이 덜 난다"고 냉정하게 평가했고, 김대명은 이 조언을 적극 수용하여 건새우를 곱게 갈아 넣고 기름을 추가하며 식감을 보완했다. 거듭된 시도 끝에 완벽한 맛과 비주얼을 갖춘 애호박채전을 탄생시킨 두 사람은 다음 날 본격적인 영업 4일 차를 맞이했다.
새롭게 합류한 박지환과 함께 아침 식사를 시작한 세 사람은 신메뉴 작명에 돌입했고, 김대명이 "애호박 전국 채전 어떤가"라고 운을 떼자 박지환은 "너 나랑 비슷한 생각 했구나 나도 전국 체전 생각하고 있었다"며 놀라움을 감추지 못했다.
이어 등장한 '애타는 호박채전'이라는 두 번째 후보에 박지환은 "우리 심정과 똑같다"며 "너무 좋다"고 격하게 공감했다.
잠시 일정이 있어 자리를 비우게 된 공명이 "저 없이 잘할 수 있죠"라고 묻자 박지환은 "좀 힘들 것 같긴 하다"며 너스레를 떨었고 김대명은 묵묵히 손님 맞이용 밥을 짓는 박지환을 향해 "손님이 오든 말든 언제나 연기를 준비하는 우리처럼"이라고 강조하며 훈훈함을 더했다.
특히 박지환은 김대명에게 과거 관객 단 3명 앞에서 연극 공연을 펼쳤던 놀라운 과거를 고백해 이목을 집중시켰다.
김대명이 자신의 최저 관객 기록이 5명이었다고 밝히자 박지환은 아동극 '노트르담의 꼽추' 무대에 올랐을 당시를 떠올리며 "나는 3명이었다"고 털어놨다.
이어 박지환은 "관객들이 너무 몰입해서 잘 봐서 좋았다"며 "내가 주인공 콰지모도 역이었는데 공연 끝나고 아이 어머니가 진짜 감동했다고 하더라"고 당시의 특별했던 소회를 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
지난 13일 밤 8시 35분 방송된 tvN '맛따라 길따라 대명이따라'에서는 김대명과 공명은 밀려드는 손님을 맞이하느라 정신없는 하루를 보낸 가운데 주문한 지 한 시간이 넘도록 방치되었던 배달 짜장면을 영업 시작 두 시간 만에 간신히 점심식탁에 올린 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 김대명은 굳어버린 면을 힘겹게 비벼 한입 맛본 뒤 "울 거 같아 지금"이라면서도 "짜장면 진짜 오랜만에 먹는다"고 너스레를 떨며 반가움을 드러냈고, 공명 역시 짜장면과 군만두를 함께 곁들이며 허기를 달래는 모습을 보였다. 식사 도중에도 방문할 손님을 신경 쓰며 대문 쪽을 바라보던 두 사람은 영화 '극한직업'을 통해 모든 연령대 시청자들에게 큰 사랑을 받았던 과거를 회상하며 뜻깊은 공감대를 형성하기도 했다.
오후 시간이 흘러 출출함을 느낄 무렵 김대명은 직접 프라이팬에 버터를 두르고 미니 핫도그 빵을 노릇하게 구운 뒤 그 위에 아이스크림을 얹어 간단하면서도 달콤한 디저트를 완성했다.
잠시 휴식을 취하던 공명에게 다가간 김대명은 "이거 한 입만 먹고 자"라며 다정하게 권했고, 한입 맛본 공명은 "너무 맛있다"며 감탄을 금치 못했다. 김대명은 과거 어린 시절 동네에서 천 원에 사 먹던 추억을 떠올리며 이 간식을 만들었다고 설명했고 주방으로 돌아와 하나를 더 가져다 먹은 공명은 "이거 안 좋아하는 사람은 없을 거다"며 극찬을 아끼지 않았다.
스태프들에게도 직접 만든 아이스크림 핫도그를 건네며 맛있게 먹는 법을 전파한 두 사람은 남은 시간 동안 손님을 기다렸으나 더 이상의 방문객은 없어 3일 차 영업을 마무리했다.
영업을 마친 뒤 찾아온 평온도 잠시, 다음 날 메뉴를 준비하는 과정에서 예상치 못한 비상사태가 발생했다. 당초 제주 향토음식인 몸국과 물국수를 선보이기로 예정되어 있었으나 제작진이 몸국 재료 수급에 차질이 생겼다고 전해왔기 때문이다.
다음 날 영업까지 남은 시간은 고작 15시간밖에 남지 않은 상황에서 김대명은 "그럼 한 메뉴를 계속하는 건 재미가 없겠지"라며 깊은 고민에 빠졌고 평소 자신이 좋아하는 가게에서 맛보고 집에서 연습해 보았던 애호박채전을 새로운 대안으로 제시했다.
곧바로 마트로 이동해 재료를 구입한 두 사람은 곧바로 주방에 모여 레시피 개발에 돌입했다. 첫 시식에 나선 공명은 "기름을 덜하다 보니 튀김의 느낌이 덜 난다"고 냉정하게 평가했고, 김대명은 이 조언을 적극 수용하여 건새우를 곱게 갈아 넣고 기름을 추가하며 식감을 보완했다. 거듭된 시도 끝에 완벽한 맛과 비주얼을 갖춘 애호박채전을 탄생시킨 두 사람은 다음 날 본격적인 영업 4일 차를 맞이했다.
새롭게 합류한 박지환과 함께 아침 식사를 시작한 세 사람은 신메뉴 작명에 돌입했고, 김대명이 "애호박 전국 채전 어떤가"라고 운을 떼자 박지환은 "너 나랑 비슷한 생각 했구나 나도 전국 체전 생각하고 있었다"며 놀라움을 감추지 못했다.
이어 등장한 '애타는 호박채전'이라는 두 번째 후보에 박지환은 "우리 심정과 똑같다"며 "너무 좋다"고 격하게 공감했다.
잠시 일정이 있어 자리를 비우게 된 공명이 "저 없이 잘할 수 있죠"라고 묻자 박지환은 "좀 힘들 것 같긴 하다"며 너스레를 떨었고 김대명은 묵묵히 손님 맞이용 밥을 짓는 박지환을 향해 "손님이 오든 말든 언제나 연기를 준비하는 우리처럼"이라고 강조하며 훈훈함을 더했다.
특히 박지환은 김대명에게 과거 관객 단 3명 앞에서 연극 공연을 펼쳤던 놀라운 과거를 고백해 이목을 집중시켰다.
김대명이 자신의 최저 관객 기록이 5명이었다고 밝히자 박지환은 아동극 '노트르담의 꼽추' 무대에 올랐을 당시를 떠올리며 "나는 3명이었다"고 털어놨다.
이어 박지환은 "관객들이 너무 몰입해서 잘 봐서 좋았다"며 "내가 주인공 콰지모도 역이었는데 공연 끝나고 아이 어머니가 진짜 감동했다고 하더라"고 당시의 특별했던 소회를 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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