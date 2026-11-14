사진 = SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 캡처

사진 = SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 캡처

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(연출 이정림/극본 편성근)에서 김지원, 김우석, 이진희를 고통으로 몰아넣은 전국환이 수술 도중 각성하는 장면이 엔딩을 장식하며 안방극장에 경악을 선사했다. 이에 최종화에서 펼쳐질 김지원의 마지막 수술에 초미의 관심이 쏠렸다.이와 함께 '닥터X' 11화는 최고 시청률 16.1%, 전국 14.5%, 수도권 13.9%를 기록했다. 이는 동시간대 1위 및 6주 연속 전 채널 모든 프로그램 중 1위로 안방극장을 장악한 압도적 흥행 파워를 과시했다. 2049 시청률 역시 최고 5.5%, 평균 4.9%를 돌파하며 독보적 화제성을 입증했다. 이에 '닥터X'는 오늘(14일) 최종화를 앞둔 가운데 적수 없는 부동의 1위를 수성, 마지막을 향한 기대감을 최고조로 치솟게 했다. (닐슨코리아 기준)지난 13일에 방송된 '닥터X' 11화는 '위대한 선의' 김승효(전국환 분)의 추악한 실체가 밝혀져 시작부터 충격을 선사했다. 김승효는 겉으로는 의료 구호단체 '화이트 윙즈'를 설립한 존경받는 의사였지만, 뒤로는 힘없는 어린아이들을 상대로 수십 년간 성범죄를 저질러온 파렴치한이었다. 특히 인턴 박태경(김우석 분) 역시 과거 김승효의 피해자였다는 사실이 밝혀져 충격을 선사했다.김승효의 첫 심장 이식 수술을 집도했던 계수정(김지원 분)은 박태경의 고통을 마주하며 김승효를 살려낸 것에 대한 죄책감을 느꼈다. 장희숙(이정은 분)은 모든 걸 자신의 탓으로 돌리며 계수정이 무너지지 않도록 챙겼다. 또한 그동안 조원진(이진희 분)이 김승효의 딸이라는 사실을 숨겨온 이유도 드러났다. 과거 조원진은 자신의 친구가 아빠의 피해자였으며 그로 인해 친구가 스스로 목숨을 끊는 모습을 눈앞에서 목격했고, 심지어 엄마가 아빠의 악행을 알고도 묵인했다는 사실을 알게 된 후 가족과 절연했던 것. 이처럼 김승효의 끔찍한 악행이 남긴 상처가 속속 드러나며 분노를 폭발시켰다.심지어 김승효가 여전히 추악한 욕망을 버리지 않았다는 사실이 드러나 공분을 자아냈다. 조원진은 김승효의 소지품에서 그가 피해자들의 사진을 모아둔 앨범을 발견했고, 여전히 반성의 기미조차 보이지 않는 그의 실체에 울분을 토했다. 박태경은 계수정에게 "이번만 실패해 주시면 안 돼요? 이번만, 한 번만 실패하면 안 될까요?"라며 호소해 안타까움을 자아냈다.이와 함께 계수정을 오랫동안 괴롭혀 온 악몽의 전말이 드러나 먹먹함을 안겼다. 과거 계수정이 살리지 못했던 소년 바라카(전지온 분)와 그의 동생 니마(전아이샤 분)는 김승효의 피해자였고, 바라카가 니마를 지키기 위해 김승효를 협박하던 중 건물에 불을 지른 것이었다. 뒤늦게 모든 사실을 알게 된 계수정은 바라카를 구하기 위해 화염 속으로 뛰어들었지만, 바라카는 끝내 목숨을 잃고 말았다. 김승효는 끝까지 자신의 목숨을 지키기 위해 바라카를 방패막이로 삼은 것도 모자라 계수정의 발목을 가위로 찌르는 잔혹함을 드러내 경악케 했다.이후 계수정은 자신이 직접 심장 이식 수술을 집도해 범죄자인 김승효를 살려냈다는 사실과, 끝내 바라카를 구하지 못했다는 사실 사이에서 깊은 죄책감에 시달렸다. 그녀는 자신을 벌하기 위해 분쟁 지역을 전전하며 스스로를 극한의 상황으로 몰아넣었고, 장희숙을 향해 "이모, 우리가 그 사람을 살렸어. 그 사람을 살리고 웃었어"라며 처절하게 절규했다. 과거의 상처 속에서 계수정을 지킨 것은 장희숙이었다. 장희숙은 "너를 지켜주라고, 니마가 보냈다"라며 임시보호가정에 머물고 있는 니마의 편지와 인형을 전했고, 계수정은 비로소 삶을 다시 마주할 수 있었던 것이다.현재 구서대병원에서 병상에 누운 김승효를 다시 마주한 계수정은 김승효의 수술 집도를 결심했다. 계수정은 "그 괴물을, 나는 살리려고 해. 그는 그렇게 새 심장을 달고, 또 아이들 곁을 넘보고, 그를 추종하는 사람들이 덮어주겠지. 그리고, 어느 날, 평화롭게, 존경과 눈물 속에 갈 거다. 그건, 너무 쉽잖아. 그건 너무, 안락하다"라며 결연한 눈빛으로 김승효를 응시해 그녀의 선택에 대한 궁금증을 증폭시켰다.극 말미에는 "나의 마지막 환자, 나의 마지막 수술"이라는 계수정의 의미심장한 말과 함께 김승효의 심장 이식 수술이 시작됐다. 뒤이어 박태경이 수술방에 합류하며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 이윽고 "아이들의 악몽을, 비명을, 고통을, 너의 침대로. 더는 편히 잠들 수 없다. 이게 너의 지옥이다"라는 계수정의 내레이션에 이어 조원진이 '플루마제닐'(특정 진정제의 효과를 없애 환자를 깨우는 약물)을 링거에 투여하려는 순간, 김승효가 눈을 뜨는 장면이 엔딩을 장식하며 안방극장을 소름 돋게 했다.SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르로 14일 밤 9시 50분에 최종화가 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr