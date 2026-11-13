그룹 아이들 우기, 슈화 / 사진=텐아시아DB

그룹 아이들(i-dle) 멤버 우기가 중국 정부의 '하나의 중국' 원칙을 지지하는 게시물을 올려 갑론을박이 이어지고 있다. 같은 그룹에 대만 출신 멤버 슈화가 있다는 점에서 논란이 커지고 있다.우기는 지난 12일 중국 소셜미디어 웨이보에 중국 관영 신화통신의 게시물을 공유했다. 해당 게시물에는 시진핑 중국 국가주석이 쑨원 탄생 160주년 기념행사에서 한 연설 내용이 담겼다.시 주석은 연설에서 중국의 영토가 분열돼서는 안 된다고 강조했다. 대만과의 통일을 중국 공산당의 역사적 사명이자 중화민족의 공동 염원이라고도 밝혔다. 우기는 해당 게시물을 공유하며 국가 통합에 대한 신념을 강조하는 문구를 덧붙였다.이를 두고 온라인에서는 엇갈린 반응이 나오고 있다. 특히 아이들에는 대만 출신 슈화가 함께 활동하고 있어 우기의 공개적인 지지 표명이 적절했는지를 두고 의견이 갈렸다. 일각에서는 중국 연예인들이 자국 내 활동 과정에서 정치적 입장 표명에 대한 압박을 받을 수 있다는 점도 고려해야 한다는 반응을 보였다.우기가 '하나의 중국'에 대한 지지 의사를 드러낸 것은 처음이 아니다. 2019년 홍콩 시위 당시에도 관련 게시물을 공유했으며, 2023년 중국 예능 프로그램에서는 대만을 '중국 대만'이라고 표현한 바 있다.슈화는 이번 게시물과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr