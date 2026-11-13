배우 임예진이 부동산 사기를 당했다. / 사진=유튜브 채널 '임예진아이씨' 영상 캡처

배우 임예진이 약 15년 전에 매입한 제주도 땅의 실제 가치를 알고 충격받았다. / 사진=유튜브 채널 '임예진아이씨' 영상 캡처

배우 임예진이 과거 5000만 원을 들여 매입한 제주도 땅을 직접 확인한 뒤 기획부동산 사기를 당했다는 사실을 알게 됐다.12일 유튜브 채널 '임예진아이씨'에는 '15년 전 안보고 산 제주 땅을 찾아서 떠난 임예진아씨'라는 제목의 영상이 게재됐다. 임예진은 약 15년 전 매입한 토지를 직접 확인하기 위해 제주도로 향했다.임예진은 친분이 두터운 지인의 권유로 땅을 매입했다고 밝혔다. 그는 "십몇 년 전에 투자 지식이 많고 믿는 동생이 제주도에 땅을 산다고 하길래 나도 5000만 원어치를 샀다"고 말했다. 당시 지인의 판단을 믿고 현장을 직접 확인하지 않은 채 계약을 진행했다고 덧붙였다.그러나 제주도에서 직접 확인한 토지는 예상과 달랐다. 해당 부지로 접근할 수 있는 도로가 없었고, 주변에서는 돌을 캐내는 작업이 이뤄지고 있었다. 현지 관계자는 "여기 공사 한 지 20년 다 돼간다. 여기 석산이다. 이쪽은 땅값이 많이 싸다. 들어올 게 없다"고 설명했다.토지 가격을 들은 임예진은 당황한 기색을 감추지 못했다. 관계자는 해당 지역의 땅값을 평당 약 10만 원으로 추정했다. 예상보다 낮은 금액에 임예진은 눈을 감으며 말을 잇지 못했다.등기 서류를 확인하는 과정에서는 또 다른 사실이 밝혀졌다. 약 1400평 규모의 토지를 임예진을 포함한 178명이 공동 소유하고 있었던 것. 현지 관계자가 언급한 평당 10만 원을 적용하면 임예진이 가진 지분의 가치는 약 82만 원으로 계산됐다.이후 임예진은 부동산에 밝은 지인에게 연락해 자문을 구했다. 지인은 "기획부동산에 속아서 산 거다. 팔리지도 않는 땅이다"고 말했다. 이어 "도대체 그런 걸 왜 사는 거냐. 잊어버려라. 안 잊어버리면 혈압약 먹어야 한다"며 현실적인 조언을 건넸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr