코요태는 현재 북미 투어 일정을 소화하고 있다. / 사진=신지 SNS

가수 신지가 빽가와 쇼핑을 즐겼다. / 사진=신지 SNS

그룹 코요태 신지가 북미 투어 중 멤버 빽가와 함께 쇼핑을 즐긴 근황을 전했다.신지는 지난 12일 자신의 SNS에 "내 퍼스널 컬러를 찾았다! 그것은 바로 빽가 언니"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 미국 샌프란시스코의 한 아울렛을 방문한 신지와 빽가의 모습이 담겼다.두 사람은 쇼핑을 마친 뒤 나란히 앉아 카메라를 향해 포즈를 취했다. 발아래에는 여러 개의 쇼핑백이 놓여 있어 눈길을 끌었다.코요태는 현재 북미 투어를 진행 중이다. 지난 8일 미국 산호세를 시작으로 캐나다 밴쿠버, 미국 시애틀 등 3개 도시에서 '2026 KOYOTE FESTIVAL North America Tour'를 펼치고 있다.한편 신지는 지난 5월 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 현재 유튜브 채널 '어떠신지?!?'를 통해 팬들과 소통하고 있는 그는 결혼을 준비하며 체중이 42kg까지 줄어들었다고 밝혔다. 또한 8체질 검사에서 신체 나이가 50대로 나왔다는 결과를 공개한 뒤 건강에 대한 우려를 사기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr