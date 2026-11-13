구성환이 고교 시절 사귀었던 전여친과 재회했다./사진제공=MBC

구성환이 고교 시절 사귀었던 전여친과 재회했다./사진제공=MBC

배우 구성환(46)이 고등학교 동창회에서 30년 전 풋사랑 상대와 재회했다.13일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 고등학교 동창회 모임에 참석한 구성환의 모습이 공개된다.이날 구성환은 오랜만에 만난 고등학교 친구들과 메뉴 하나를 고르면서도 티격태격하며 유쾌한 시간을 보낸다. 서로의 근황과 건강을 걱정하던 중, 기혼 친구들은 미혼인 구성환을 향해 "큰일 났다"며 진심 어린 잔소리를 쏟아낸다.대화가 무르익자 친구들은 학창 시절 직접 목격했던 구성환의 핑크빛 연애사를 소환한다. 구성환은 "50일 동안 사귀었던 친구"라며 순수했던 첫사랑의 기억을 털어놓는다. 이어 한 친구가 "구성환이 그녀를 업고 집까지 데려다줬다"고 폭로하자, 구성환은 "미쳤나 봐"라며 부끄러움에 진땀을 흘린다.이때 구성환을 설레게 만든 30년 전 주인공이 동창회 현장에 등장한다. 구성환은 늦게 도착한 그를 향해 괜히 툴툴거리면서도 살뜰히 챙기는 반전 면모를 보인다. 특히 두 사람 모두 아직 미혼이라는 사실에 친구들의 짓궂은 놀림이 이어지며 현장에는 묘한 핑크빛 기류가 형성된다.구성환은 '50일의 추억'을 떠올리며 "조승우, 손예진의 영화 '클래식'이었다"고 고백해 두 사람 사이에 얽힌 숨은 사연에 대한 궁금증을 높인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr