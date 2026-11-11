배우 김태희가 최근 불거진 외모 변화 논란 속 탄탄한 근육질 몸매를 공개했다. / 사진=SNS, 텐아시아DB

배우 김태희가 최근 불거진 외모 변화 논란 속 탄탄한 근육질 몸매를 공개했다. / 사진=SNS

배우 김태희가 최근 불거진 외모 변화 논란 속 탄탄한 근육질 몸매를 공개했다. / 사진=SNS

배우 김태희가 최근 불거진 외모 변화 논란 속 탄탄한 근육질 몸매를 공개했다. 앞서 공식 석상에 참석했다가 살이 찐 것 아니냐는 반응을 얻었던 그는 꾸준한 운동으로 다져진 등근육과 팔근육을 드러내 눈길을 끌었다.김태희는 11일 자신의 SNS에 "평일 낮에 제가 거의 매일 가는 곳이에요"라는 글과 함께 운동 중인 모습이 담긴 영상을 게재했다.공개된 영상에서 김태희는 몸에 밀착되는 운동복을 입고 다양한 기구를 활용해 근력 운동에 집중하고 있다. 특히 상체와 코어 근육을 단련하는 동작을 능숙하게 소화하는 모습이 눈길을 끌었다. 운동 도중 드러난 탄탄한 등근육과 팔근육도 시선을 사로잡았다.김태희는 "사실 전 아웃도어 액티비티를 너무 사랑하는데, 쾌적한 실내에서 춥지 않게 땀 흘리는 것도 진짜 힐링이네요"라며 운동에 대한 애정을 드러냈다. 이어 "날씨가 갑자기 건조하고 추워졌는데, 다들 운동으로 건강 챙기시고 감기 조심하세요"라고 덧붙였다.이번 근황은 김태희가 최근 외모 변화로 온라인상에서 화제가 된 이후 공개돼 더욱 관심을 모았다. 앞서 김태희는 지난달 22일 한 주얼리 브랜드 행사에 참석해 어깨와 쇄골이 드러나는 금빛 튜브톱 드레스를 선보였다. 당시 일부 누리꾼들은 김태희의 체중이 늘어난 것 같다며 외모 변화를 언급했다. 의상과 헤어스타일이 평소 김태희의 이미지와 어울리지 않는다는 평가도 나왔다.외모를 둘러싼 여러 반응이 이어졌지만, 김태희는 별다른 해명 없이 자신의 일상을 공개했다. 특히 이번 영상에서는 평소 청순한 이미지와 달리 운동으로 다져진 근육이 돋보였다. 김태희가 직접 거의 매일 운동한다고 밝힌 만큼 꾸준한 자기관리에도 관심이 쏠렸다.한편 김태희는 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 지난해 공개된 아마존 프라임 비디오 시리즈 '버터플라이'를 통해 할리우드에 진출했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr