이미지 크게보기 '나 혼자 산다' 구성환이 19살 연하 아이돌에게 뜻밖의 고백을 받았다. / 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 구성환이 19살 연하 아이돌에게 뜻밖의 고백을 받았다.13일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다' 말미에는 다음 회 예고편이 공개됐다. 예고편에는 구성환을 롤모델로 꼽은 한 아이돌이 등장했다.이 아이돌은 "자취 7개월 차다"라며 자신을 소개했다.그는 이주승이 구성환을 초대해 대접했던 '뚱움바 파스타'를 그대로 만들어 먹었다. 요리부터 청소까지 이어진 그의 일상은 구성환의 생활과 꼭 닮아 있었다.특히 싱크대를 닦는 모습까지 똑같아 화면이 둘로 나뉘었고, '롤모델'이라는 자막이 붙었다.이어 그는 "실제로 성장하는 느낌이 들었다"라고 소감을 전했다.그 아이돌은 바로 1999년생 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이었다. 1980년생 구성환과는 19살 차이다.또 연준은 스튜디오에서 "구성환 선배님은 어나더 레벨인 것 같다. 저 티를 안 내고 있었는데 사실 너무 보고 싶었다"라며 구성환을 향한 마음을 고백했다.그러자 구성환은 기쁨을 감추지 못하며 연준을 와락 껴안으며 손을 맞잡아 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr