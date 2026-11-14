'나 혼자 산다' 구성환이 19살 연하 아이돌에게 뜻밖의 고백을 받았다.
13일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다' 말미에는 다음 회 예고편이 공개됐다. 예고편에는 구성환을 롤모델로 꼽은 한 아이돌이 등장했다.
이 아이돌은 "자취 7개월 차다"라며 자신을 소개했다.
그는 이주승이 구성환을 초대해 대접했던 '뚱움바 파스타'를 그대로 만들어 먹었다. 요리부터 청소까지 이어진 그의 일상은 구성환의 생활과 꼭 닮아 있었다. 특히 싱크대를 닦는 모습까지 똑같아 화면이 둘로 나뉘었고, '롤모델'이라는 자막이 붙었다.
이어 그는 "실제로 성장하는 느낌이 들었다"라고 소감을 전했다.
그 아이돌은 바로 1999년생 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이었다. 1980년생 구성환과는 19살 차이다.
또 연준은 스튜디오에서 "구성환 선배님은 어나더 레벨인 것 같다. 저 티를 안 내고 있었는데 사실 너무 보고 싶었다"라며 구성환을 향한 마음을 고백했다.
그러자 구성환은 기쁨을 감추지 못하며 연준을 와락 껴안으며 손을 맞잡아 훈훈함을 안겼다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
13일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다' 말미에는 다음 회 예고편이 공개됐다. 예고편에는 구성환을 롤모델로 꼽은 한 아이돌이 등장했다.
이 아이돌은 "자취 7개월 차다"라며 자신을 소개했다.
그는 이주승이 구성환을 초대해 대접했던 '뚱움바 파스타'를 그대로 만들어 먹었다. 요리부터 청소까지 이어진 그의 일상은 구성환의 생활과 꼭 닮아 있었다. 특히 싱크대를 닦는 모습까지 똑같아 화면이 둘로 나뉘었고, '롤모델'이라는 자막이 붙었다.
이어 그는 "실제로 성장하는 느낌이 들었다"라고 소감을 전했다.
그 아이돌은 바로 1999년생 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이었다. 1980년생 구성환과는 19살 차이다.
또 연준은 스튜디오에서 "구성환 선배님은 어나더 레벨인 것 같다. 저 티를 안 내고 있었는데 사실 너무 보고 싶었다"라며 구성환을 향한 마음을 고백했다.
그러자 구성환은 기쁨을 감추지 못하며 연준을 와락 껴안으며 손을 맞잡아 훈훈함을 안겼다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT