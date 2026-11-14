사진=텐아시아DB

사진=이선정 유튜브

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작곡가 주영훈이 전연인과 학부모로 다시 만났다고 고백했다.13일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 'EP.17| 주영훈X윤정수와 밥먹다 탈탈 털린 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 주영훈은 이선정, 윤정수와 식사하며 과거 방송 활동과 세 딸의 근황을 전했다. 주영훈은 "요즘은 유튜브에 옛날 게 다 된다"며 큰딸이 "아빠 옛날에 누구랑 사귀었어?"라고 묻는다고 털어놨다.자녀의 학교를 통해 과거 인연과 다시 마주친 경험도 꺼냈다. 주영훈은 "활동하던 사람들이 이제 나이가 다 드니까 다 학부형으로 만나게 되더라"며 "다 나이 비슷할 때 결혼해서 학부형으로 만나더라"고 말했다.특히 자신의 큰딸과 전연인의 아들이 학교에서 짝이 됐다는 사연을 전했다. 그는 "우리 딸이랑 그 집 아들이랑 짝으로 만났다"고 설명하며 "무슨 운명의 장난이냐"고 반응했다. 다만 상대방이 누구인지는 구체적으로 밝히지 않았다.대화는 아이돌을 꿈꾸는 둘째 딸의 이야기로 옮겨갔다. "세 딸 가운데 연예인이 되고 싶어 하는 자녀가 있느냐"는 질문에 주영훈은 "우리 둘째는 지금 아이돌을 하겠다고 맨날 춤을 추고 있다"고 밝혔다. 둘째 딸 라엘은 2015년생으로 올해 11살이다.주영훈은 "나는 안 했으면 좋겠는데 자기가 하겠다면 말릴 순 없다"고 말했다. 딸의 선택을 존중하면서도 오랫동안 음악과 방송 일을 해온 아버지로서 걱정을 내비쳤다.이선정은 둘째 딸의 외모에 대해 "오빠랑 언니랑 예쁜 모습만 닮았더라"고 칭찬했다. 주영훈은 외모나 노력만으로 대중의 사랑을 얻기는 어렵다는 생각을 밝혔다.그는 "연예인은 남이 좋아하는 거지. 우리가 열심히 한다고 좋아하냐"며 "전국에 날고 기는 애들이 너무 많다"고 말했다. 아이돌이 되겠다는 딸의 의지를 전하면서도 치열한 경쟁을 현실적인 고민으로 꼽았다.주영훈은 배우 이윤미와 2006년 결혼해 슬하에 아라, 라엘, 엘리 세 딸을 두고 있다. 둘째 딸은 연간 학비가 약 2,500만 원 수준인 국제학교 초등 과정을 졸업한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr