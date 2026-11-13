사진=성시경 유튜브

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그룹 슈퍼주니어 규현이 독일 맥주 축제에서 팬의 갑작스러운 입맞춤 시도에 당황했던 경험을 털어놨다.13일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 먹을텐데｜혜화 핏제리아오 대학로 본점'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 성시경은 대학로에서 규현을 만나 식사하며 이야기를 나눴다. 규현이 알고 있는 화덕피자 식당을 소개한 두 사람은 이탈리아 여행 경험부터 해외에서 겪은 일까지 대화 주제를 넓혔다.독일 이야기가 나오자 규현은 맥주 축제인 옥토버페스트를 방문했던 경험을 언급했다. 성시경은 "그래, 너 갔다 왔잖아"라며 당시 규현에게 들었던 외국인 여성과의 일화를 꺼냈다.성시경은 "그때 네가 술을 많이 먹고 옆 테이블에 있던 외국 여자분이 '슈퍼주니어'라고 좋아한다면서 막 뽀뽀하려 하지 않았냐"고 물었다.규현은 먼저 상대 여성과 앉아 있던 위치부터 바로잡았다. 그는 "옆 테이블이 아니라 같은 테이블에 있던 사람"이라며 "그냥 친구한테 뽀뽀하듯이 하더라"고 설명했다. 당시에는 외국에서 인사하듯 하는 행동으로 받아들였다는 취지였다.그러나 성시경은 "내가 지금 방송이라 뽀뽀라고 순화해서 말한 거지, 사실 키스를 하려고 해서 네가 기겁했잖냐"고 말을 보탰다. 규현은 "어쨌든 너무 놀랐다"고 당시 반응을 전했다.성시경의 장난은 계속됐다. 그는 규현이 자신에게 당시 상황을 이야기하면서 "너무 놀라고 힘들면서 되게 좋았다"고 했다고 주장했다.규현은 곧바로 "좋았다고는 안 했다. 그런 말은 없었으니 지어내지 마라"고 반박했다. 입맞춤 시도에 놀랐던 경험과 별개로, 자신이 좋아했다는 말은 사실이 아니라고 선을 그었다.성시경이 "다 이야기하고 싶다"고 너스레를 떨자 규현은 "뭐가 더 없지 않냐. 말해라"라고 맞받았다. 성시경은 "됐다. 너 삐칠 것 같다"고 답하며 웃었다. 규현은 "형 목소리가 너무 좋아서 공신력이 있다 보니 웃기려고 한 말도 사람들이 진짜로 믿는다"며 억울함을 드러냈다.성시경은 "난 웃기려고 한 건데"라고 해명했지만, 규현은 "사람들은 믿는다. 그러니까 경고한다"고 받아쳤다.규현은 새 미니앨범과 활동 계획에 대해서도 이야기했다. 데뷔 20주년을 맞아 팬들에게 느끼는 고마움을 전하며 타이틀곡 '약속'에 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들과 앞으로도 함께하고 싶은 마음을 담았다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr