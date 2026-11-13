이미숙, 이혼 전 살던 하와이 30년 만에…"60대엔 비키니 입고 와이키키 걸을 줄"

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이미숙_숙스러운 미숙씨'

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배우 이미숙이 30년 전에 가족들과 함께 살던 하와이의 집을 찾았다.13일 '이미숙_숙스러운 미숙씨' 채널에는 "알로하와이 30년 만에 돌아온 추억의 섬 (feat. 예상 밖 병원행)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이미숙은 1987년 결혼해 1남 1녀를 뒀고, 약 20년 만에 이혼했다. 하와이 생활은 결혼 생활 중이던 30년 전의 일이다.초록색 문이 그대로 남은 건물 앞에서 이미숙은 "여기서 한 3, 4년 살았지"라며 "근데 그때가 30년 전인데 봐라. 얼마나 관리가 잘 돼 있어"라고 감탄했다.이어 "그때가 가장 방황할 때지. 결혼을 하고 애를 낳고 일과 가정 생활과 이런 거에 방황을 진짜 많이 했었지"라며 "이게 나의 미래가 뭐가 될까?"라고 자문하던 시기를 떠올렸다.그러면서 "와이키키 나가서 맨날 거기서 그 데킬라 같은 거 마시고 이러는 거지 뭐"라며 "와이키키에 제일 어울리는 애가 나라고 생각했어"라고 기억했다.또 "그때 내가 60대는 와이키키를 비키니를 입고 머리에다 꽃 달고 걸을 것이다 뭐 이랬었어. 엊그제 같은데 벌써 30년이다"라며 감회를 드러냈다.이미숙은 "그때는 늙을 거라는 생각은 하지도 않았지"라며 "여기 오는데 30년 걸렸는데 뭐 2, 30년 뒤면은 100살이네"라고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr