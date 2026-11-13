사진=이지혜 유튜브

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가수 KCM이 아내와 큰딸의 쿠팡 아르바이트 사실을 뒤늦게 알고 혼자 울었다고 고백했다.12일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 절친 KCM! 연예인 뺨치는 9살연하 와이프 결혼스토리(최초공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 KCM은 아내 방예원과 함께 출연해 채무로 어려움을 겪었던 시절을 돌아봤다. 그는 가족의 존재를 오랫동안 공개하지 못했던 이유와 당시 아내가 큰딸과 함께 일하러 다녔던 사연을 털어놨다.KCM은 빚을 떠안은 뒤 채권 추심을 겪었다며 "빚이 생기니까 추심이 들어오더라. 추심이 들어오니까 되게 무서웠다"고 말했다. 특히 전화로 가족들까지 거론되자 아내와 아이가 있다는 사실이 알려지면 피해를 볼 수 있겠다는 두려움이 생겼다고 설명했다.방예원은 남편이 힘든 상황이라는 것을 알고 자신의 어려움을 쉽게 이야기하지 못했다고 밝혔다. KCM은 그런 아내를 떠올리며 "힘든 걸 아는데. 그런데 이 친구가 쿠팡 알바를 한 거예요"라고 말을 꺼냈다.아르바이트를 시작한 계기는 큰딸이 갖고 싶어 했던 물건이었다. 방예원은 "큰딸이 가지고 싶다는 게 있었다. 그런데 오빠가 힘든 걸 아니까 얘기하지 말고 우리가 벌어서 한번 사보자고 했다"고 전했다.남편에게 부담을 주지 않으면서 딸에게 직접 돈을 벌어보는 경험도 알려주고 싶었다는 설명이다. 방예원은 "돈을 버는 일이 얼마나 힘든지도 알려주고 싶었다"며 큰딸과 함께 물류센터 아르바이트를 다녔다고 밝혔다.딸에게는 "이거 부끄러운 거 아니다"라고 말했다고 덧붙였다. 두 사람은 함께 일해 마련한 돈으로 원했던 에어팟을 구매했고, 이후 아르바이트를 그만뒀다고 전했다.이야기를 듣던 KCM은 눈시울을 붉혔다. 그는 "난 그때 솔직히 그 얘기 듣고 방에 가서 엄청 혼자 울었다"고 고백했다. 자신이 어려움을 겪는 동안 아내와 딸이 직접 돈을 벌러 다녔다는 사실을 알고 미안한 마음이 들었다는 것이다.이지혜는 방예원의 이야기에 KCM을 향해 "진짜 너 평생 더 모셔야겠다. 이거 쉬운 거 아니다"라고 말했다. KCM은 아내를 바라보며 다시 눈물을 훔쳤다.방예원은 남편을 원망한 적이 없었느냐는 질문에도 솔직하게 답했다. 그는 "원망이 없었다고 하면 거짓말이겠죠"라면서도 "제가 선택한 삶이니까"라고 말했다.KCM은 가족이 있었기에 어려운 시간을 버틸 수 있었다고 밝혔다. 그는 "가족이 생기면 못 할 게 없더라"며 "예전에는 가수를 하려고 태어났다고 생각했는데, 지금은 아내와 아이들을 만나려고 태어난 것 같다"고 가족을 향한 마음을 전했다.한편 KCM과 9살 연하 방예원은 슬하에 두 딸과 아들을 두고 있으며, KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 가족 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr