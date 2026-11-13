이미지 크게보기 '나 혼자 산다' 가수 박지현이 혼밥 초보로서 혼술에 도전했다 / 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 혼밥 초보 박지현이 혼술에 도전했다.13일 '나 혼자 산다' 채널에는 "[나 혼자 산다 선공개] 혼밥 초보 박지현의 혼술 도전기! 하지만 쉽지 않은 도전에 눈치만...MBC 261113 방송"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 박지현은 부산에서 행사를 마친 뒤 홀로 한 가게에 들어갔다. 광안리 바다 뷰가 시원하게 펼쳐진 펍이었다.박지현은 "구성환이 추천해줬다"라며 가게 가장 구석 자리에 앉았다.맥주가 나왔지만 박지현은 벽에서 시선을 떼지 못했다. 그는 "벽을 보고 있어야 할 것 같았다. 사람이 많아서"라며 시선을 어디에 둘지 몰라 했다.심지어 박지현이 두 손을 모으고 눈을 감자, 전현무는 "성당 왔냐"라며 웃음을 감추지 못했다.평소 박지현은 간단한 토스트도 집에 가져와 먹을 만큼 혼밥이 익숙지 않았다. 그는 "배달 음식도 매일 먹으니까 질리고 그래서 혼밥을 시도해 보고 있다"라며 달라진 모습을 보였다.한편 '나 혼자 산다'는 오늘(13일) 오후 11시 10분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr