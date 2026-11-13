사진=이선정 유튜브

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배우 이선정이 받지 못한 방송 출연료를 두고 전남편 LJ에게 품었던 오해를 풀었다.13일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '주영훈×윤정수와 밥 먹다 탈탈 털린 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이선정은 주영훈, 윤정수와 식사하며 과거 방송 활동에 관한 이야기를 나눴다. 이선정이 주영훈과 약 10년 만에 만났다고 말하자, 주영훈은 두 사람이 함께 출연했던 프로그램을 떠올렸다.주영훈은 "너 결혼 생활할 때 내가 MC 하는 프로그램에 나왔었다"며 이선정이 결혼 생활을 하던 당시의 인연을 언급했다. 반가운 재회로 시작된 대화는 당시 지급받지 못한 출연료 이야기로 이어졌다.주영훈은 "그때 우리 출연료 못 받지 않았나"라고 물었다. 이선정은 "난 전남편이 떼어먹은 줄 알았다"고 답하며 그동안 출연료를 받지 못한 이유를 다르게 알고 있었다고 밝혔다.주영훈은 곧바로 "아니다"라고 정정했다. 그는 "제작사가 방송을 했는데 문 닫고 튀었다. 우리 출연료 한 푼도 안 줬다"고 설명했다. 전남편이 출연료를 가져간 것이 아니라 제작사가 돈을 지급하지 않았다는 게 주영훈의 설명이었다.뒤늦게 사정을 들은 이선정은 "나 출연료 은근히 셌는데"라며 아쉬움을 드러냈다. 주영훈 역시 해당 프로그램의 MC로 촬영에 참여했지만 출연료를 전혀 받지 못했다고 털어놨다.그는 "12회 촬영했는데 10원도 못 받았다"고 말했다. 한두 차례 출연분이 아닌 12회분의 출연료가 모두 미지급됐다는 고백에 이선정도 제작자를 향해 거친 말을 쏟으며 분노를 드러냈다.주영훈은 방송 출연료 외에도 비슷한 경험이 있다고 밝혔다. 그는 "이 바닥에 그런 일이 많다"며 과거 작곡가로 활동하면서도 작업에 대한 대가를 받지 못한 경우가 적지 않았다고 전했다.그러면서 "나 작곡할 때도 곡 작곡해 주고 돈을 못 받은 경우가 너무 많다. 옛날에는 그랬다"고 토로했다.한편 이선정은 2012년 방송인 LJ와 교제 45일 만에 결혼했으나, 약 4개월 만에 이혼한 사실이 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr