사진=이지혜 유튜브

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가수 KCM이 13년간 존재를 공개하지 않았던 아내 방예원을 신곡 뮤직비디오 여주인공으로 직접 발탁했다.KCM은 13일 자신의 SNS에 아내의 사진과 함께 "우리 와이프가 배우 데뷔를 한다고요? 평생 제 인생의 여주인공이었는데, 진짜 여주인공이 될 줄이야"라는 글을 게재했다.방예원은 오는 15일 오후 6시 공개되는 KCM의 신곡 '사랑하면' 뮤직비디오에 여주인공으로 출연한다. 일본에서 모델로 활동했던 그는 이번 작품을 통해 처음 연기에 도전했다. 앨범 커버에도 방예원의 모습이 담겼다.KCM은 "처음이라 많이 떨렸을 텐데, 용기 내준 와이프에게 너무 고맙다"며 "연기에 도전한 아내에게도, 저에게도 참 특별하고 소중한 작품이 됐다"고 소감을 밝혔다.아내를 직접 캐스팅한 과정은 유튜브를 통해서도 공개했다. 12일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서 KCM은 "아내가 원래 연기도 해보고 싶어 했고 좋은 기회도 있었다"며 "이번에는 그냥 재미있게 해보자는 마음으로 내 뮤직비디오 여주인공으로 직접 캐스팅했다"고 설명했다.아내 방예원 역시 자신과 함께 새로운 일을 경험하는 것을 좋아한다며 함께 작업한 데 대한 만족감을 드러냈다. 방예원은 가족 공개 후 연예인 못지않은 미모로 관심을 받았다. 이지혜는 부부를 반기며 KCM을 두고 "아내가 예쁜 연예인 거의 톱 투"라고 말했다.KCM은 아내와 함께 다닐 때 생긴 오해도 털어놨다. 그는 "와이프랑 다니면 대부분 와이프만 봐"라며 자신을 봤다는 사람들이 아이돌과 함께 다닌다고 이야기하기도 했다고 전했다. 방예원의 약점이 노래라는 말에 이지혜는 "노래까지 잘했으면 너랑 살겠니. 아이돌 했지"라고 농담했다.두 사람은 KCM 친구의 소개로 처음 만났다. 방예원은 해당 친구의 친척 동생으로, 일본에서 모델 생활을 하다가 한국 활동을 희망하고 있었다. KCM은 "너무 어리고 예뻐서 저랑 별로 인연이 없을 거라 생각했다"면서도 장모가 TV에 나온 자신을 보고 딸에게 자신 같은 남자와 결혼하라고 했다는 말을 듣고 적극적으로 다가갔다고 밝혔다.부부가 가족의 존재를 공개하기까지는 오랜 시간이 걸렸다. KCM은 채무와 추심으로 가족에게 피해가 갈 것을 우려해 아내와 아이들을 13년간 공개하지 못했다고 설명했다. 가족 공개를 결심할 때는 최악의 상황을 생각해 다른 일자리까지 고민했었고, 쿠팡 배달 알바 등을 했다고 털어놨다.한편 KCM과 방예원은 2021년 혼인신고를 마친 뒤, 10월 4일 뒤늦게 결혼식을 올렸다. 슬하에 두 딸과 아들을 두고 있다. '사랑하면'은 KCM이 2009년 발표한 '얼마나 사랑하면'을 17년 만에 새롭게 선보이는 곡으로 사랑하는 이를 떠나보낸 뒤의 후회와 그리움을 담았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr