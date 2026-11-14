46살 미혼 구성환, 50일 사귄 여친 업고 5km…"40살까지 결혼 못하면" ('나혼산')

이미지 크게보기 구성환(46)이 50일 사귄 전 여자친구와 동창회에서 재회했다. /사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 구성환(46)이 50일 사귄 전 여자친구와 동창회에서 재회했다.13일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 구성환은 고등학교 졸업 30주년 동창회에 참석했다.이날 한 동창이 구성환에게 "초희랑 너만 결혼 안 했다"라고 하자, 김신영은 "진짜 만났었어?"라며 놀라움을 감추지 못했다.또 다른 친구는 "집에 업어다준다고 천호에서 송파까지 업어다줬다. 내가 정확하게 기억한다. 초희가 커튼같이 하얀 원피스를 입고 왔다. 초희를 업고 천호에서 송파까지 왔다"라고 증언했다. 이를 들은 코드쿤스트는 "5km면 업힌 사람도 힘들다"라며 혀를 내둘렀다.구성환은 인터뷰에서 "학창 시절에 저랑 50일 정도 사귄 친구다"라며 "놀이터에서 '널 많이 좋아해'라고 고백했다"라고 쑥스러워했다.드디어 초희 씨가 모습을 드러냈다. 구성환은 그를 똑바로 쳐다보지 못하면서도 "20대라도 믿겠다"라며 호감을 표시했다.이어 미혼인 구성환이 "우리 둘만 가면(결혼하면) 되네"라고 운을 띄우자, 친구들은 "둘이 결혼하라"라며 부추겼다.두 사람은 이를 부정하지 않았다. 초희 씨는 "너 알지? 20대 때 맨날 전화해서 '30살까지 결혼 안 하면 결혼하자'라고 하고 30대 딱 되니까 '40까지 결혼 안 하면 결혼하자'라고 했다"라고 폭로했고, 구성환은 연신 손수건으로 땀을 닦았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr