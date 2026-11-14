이미지 크게보기 배우 오윤아가 발리 웨딩 화보를 앞두고 리프팅 시술을 받았다고 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 'Oh!윤아'

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배우 오윤아가 발리 웨딩 화보를 앞두고 리프팅 시술을 받았다고 밝혔다.13일 'Oh!윤아' 채널에는 "발리 여행 전 What's In My Bag"이라는 제목의 영상이 게재됐다.오윤아는 일주일 뒤 떠나는 발리행 짐을 꾸리며 "진짜 한 세 명이 필요한 거다, 지금"이라고 빠듯한 일정을 토로했다. 드라마에 홈쇼핑까지 겹친 탓이다.또 그는 "부종이 진짜 심하다"라며 비행기에서 붙일 패치부터 남편과 함께 쓸 향수, 콜라겐 마스크까지 하나하나 챙겼다.오윤아는 웨딩 화보 일정을 서두른 배경으로 "내년으로 또 미루면 뭔가 일이 너무 많을 것 같았다. 그래서 일단 미리 찍어 놓고 한 살이라도 좀 어릴 때 좀 땡긴다"라고 말했다.이어 오윤아는 "리프팅이 좀 효과적으로 잘되는 시술을 좀 받고 왔다"라며 "웨딩 촬영도 있고 매일매일 또 하는 1일 드라마를 들어가게 돼 가지고 조금 더 여러분들에게 좀 보기 좋게 하기 위해서"라고 시술 이유를 밝혔다.그러면서 "내년에 이제 결혼식 해야 되는데 그때 이제 한 번 더 받으려고 한다"라며 만족감을 표했다.한편 오윤아는 지난 7월 4세 연하의 비연예인과 혼인신고를 마쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr