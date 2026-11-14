사진=유튜브 '채널 조정석'
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배우 신민아가 새 모형과의 멜로 연기부터 무거운 드레스까지 '재혼 황후' 촬영 고충을 털어놨다.

13일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '어떡하지 너? ｜ 12년 만에 다시 만난 조정석과 신민아, 그리고 셋째 누나 이봉련 배우와 토크토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신민아는 이봉련과 함께 출연해 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'의 촬영 비하인드를 공개했다. 신민아는 황후 나비에 역을, 이봉련은 시녀장 엘리자 역을 맡아 호흡을 맞췄다.

신민아는 극 중 상대역인 하인리 왕자의 특별한 설정부터 설명했다. 이종석이 연기하는 하인리는 새로 변신하는 인물로, 나비에는 편지를 주고받던 새의 정체가 하인리라는 사실을 알게 된다고 전했다.
사진=유튜브 '채널 조정석'
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판타지 설정을 구현하는 촬영 현장에서는 배우 대신 새 모형을 마주해야 했다. 신민아는 "촬영할 때 새랑 찍는 장면이 많았는데 진짜 웃겼다"며 상황에 따라 크기별로 준비된 새 모형과 연기했다고 밝혔다.

단순히 새를 바라보는 장면만 있었던 것도 아니었다. 신민아는 새를 상대로 감정 연기를 하고, 귀여워하며 엉덩이를 두드리는 장면까지 소화했다며 "찍을 때 진짜 힘들었다"고 말했다. 그는 "새랑도 멜로가 있다"고 덧붙였다.

이봉련은 모형의 눈 때문에 생긴 상황을 설명했다. 편안하게 누워 잠을 자야 하는 장면에서도 새 모형은 눈을 뜨고 있었다는 것. 그는 눈을 뜬 새를 향해 "잘 자"라고 인사해야 했다며 "어느 날은 어떤 색깔의 덩어리랑 찍고 있고"라고 촬영 당시를 돌아봤다.

화려한 의상에도 어려움이 따랐다. 제작진이 평소 입어보지 못했던 의상을 착용한 소감을 묻자 신민아는 "제가 살면서 영화제 같은 거 아니면 드레스 입을 일이 없지 않나. 드레스를 진짜 많이 입었고 무거웠다"고 답했다.
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이봉련은 "무겁고 장식이 많다"며 황후인 만큼 가장 화려한 의상을 입어야 했다고 설명했다. 신민아는 "너무 힘들고 화장실 가기가 불편했다"며 의상을 입은 채로 움직이는 데 제약이 있었다고 밝혔다.

촬영을 마친 뒤에도 드레스를 그대로 입고 이동하기는 어려웠다. 신민아는 편한 옷으로 갈아입고 가야 했다며 "안 그러면 온갖 먼지를 다 쓸고 다녀야 한다"고 전했다.

조정석도 사극 촬영 경험을 꺼내며 공감했다. 그는 "원래 귀족이나 계급이 올라갈수록 옷이 불편하다. 나도 몰랐다"며 "'녹두꽃' 할 때는 막 어디든 앉았는데 '세작' 하면서 계속 서 있었다. 그때 진짜 힘들었다"고 말했다.

한편 디즈니+ '재혼 황후'는 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받은 황후 나비에가 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다. 신민아를 비롯해 이종석, 주지훈, 이세영 등이 출연한다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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