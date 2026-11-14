사진=유튜브 '채널 조정석'

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배우 신민아가 새 모형과의 멜로 연기부터 무거운 드레스까지 '재혼 황후' 촬영 고충을 털어놨다.13일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '어떡하지 너? ｜ 12년 만에 다시 만난 조정석과 신민아, 그리고 셋째 누나 이봉련 배우와 토크토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신민아는 이봉련과 함께 출연해 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'의 촬영 비하인드를 공개했다. 신민아는 황후 나비에 역을, 이봉련은 시녀장 엘리자 역을 맡아 호흡을 맞췄다.신민아는 극 중 상대역인 하인리 왕자의 특별한 설정부터 설명했다. 이종석이 연기하는 하인리는 새로 변신하는 인물로, 나비에는 편지를 주고받던 새의 정체가 하인리라는 사실을 알게 된다고 전했다.판타지 설정을 구현하는 촬영 현장에서는 배우 대신 새 모형을 마주해야 했다. 신민아는 "촬영할 때 새랑 찍는 장면이 많았는데 진짜 웃겼다"며 상황에 따라 크기별로 준비된 새 모형과 연기했다고 밝혔다.단순히 새를 바라보는 장면만 있었던 것도 아니었다. 신민아는 새를 상대로 감정 연기를 하고, 귀여워하며 엉덩이를 두드리는 장면까지 소화했다며 "찍을 때 진짜 힘들었다"고 말했다. 그는 "새랑도 멜로가 있다"고 덧붙였다.이봉련은 모형의 눈 때문에 생긴 상황을 설명했다. 편안하게 누워 잠을 자야 하는 장면에서도 새 모형은 눈을 뜨고 있었다는 것. 그는 눈을 뜬 새를 향해 "잘 자"라고 인사해야 했다며 "어느 날은 어떤 색깔의 덩어리랑 찍고 있고"라고 촬영 당시를 돌아봤다.화려한 의상에도 어려움이 따랐다. 제작진이 평소 입어보지 못했던 의상을 착용한 소감을 묻자 신민아는 "제가 살면서 영화제 같은 거 아니면 드레스 입을 일이 없지 않나. 드레스를 진짜 많이 입었고 무거웠다"고 답했다.이봉련은 "무겁고 장식이 많다"며 황후인 만큼 가장 화려한 의상을 입어야 했다고 설명했다. 신민아는 "너무 힘들고 화장실 가기가 불편했다"며 의상을 입은 채로 움직이는 데 제약이 있었다고 밝혔다.촬영을 마친 뒤에도 드레스를 그대로 입고 이동하기는 어려웠다. 신민아는 편한 옷으로 갈아입고 가야 했다며 "안 그러면 온갖 먼지를 다 쓸고 다녀야 한다"고 전했다.조정석도 사극 촬영 경험을 꺼내며 공감했다. 그는 "원래 귀족이나 계급이 올라갈수록 옷이 불편하다. 나도 몰랐다"며 "'녹두꽃' 할 때는 막 어디든 앉았는데 '세작' 하면서 계속 서 있었다. 그때 진짜 힘들었다"고 말했다.한편 디즈니+ '재혼 황후'는 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받은 황후 나비에가 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다. 신민아를 비롯해 이종석, 주지훈, 이세영 등이 출연한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr