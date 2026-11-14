이경규가 새 예능 '어린왕자'를 이끈다. / 사진=텐아시아DB

이경규가 새 예능 '어린왕자'를 이끈다. / 사진제공=TV조선

방송인 이경규가 새 예능 '어른왕자'로 시청자들을 만난다. 이번 도전을 자신의 "라스트 댄스"라고 표현한 그는 특유의 예능감을 앞세워 또 한 번 새로운 도전에 나선다.TV CHOSUN에 따르면 이경규는 오는 30일 첫 방송되는 새 예능 '어른왕자'에 출연한다. '어른왕자'는 어른이지만 여전히 철없는 마음을 지닌 남자들이 소소한 꿈을 함께 이루어가는 과정을 담은 리얼 버라이어티다. TV CHOSUN이 이경규와 처음으로 선보이는 리얼 버라이어티라는 점에서도 관심을 끈다.이와 함께 공개된 '어른왕자' 선공개 영상에는 이경규가 새로운 도전에 나서는 모습이 담겼다. 영상에서는 방송 3사 연예대상 8회 수상, 코미디언 최초 대통령 표창 등 그가 방송계에서 쌓아온 이력이 소개됐다. 이어 "박수 칠 때 왜 떠납니까? 한 사람이라도 박수를 안 칠 때까지 활동하겠습니다"라는 과거 수상 소감이 흘러나오며 오랜 시간 방송 활동을 이어온 이경규의 행보를 되짚는다.특히 이경규는 "이건 내 '라스트 댄스'야"라고 말하며 이번 프로그램에 남다른 의미를 부여한다. 최근 은퇴 시기를 언급하면서도 새로운 도전을 이어가고 있는 그가 '어른왕자'를 통해 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 이경규는 지난 5월 건강 이상설에 휩싸인 바 있다. 당시 유튜브 채널 '갓경규'에 공개된 영상을 본 일부 누리꾼들이 "말이 많이 어눌해진 것 같다", "발음이 달라진 느낌" 등의 반응을 보이면서다. 또한 이경규는 최근 방송 활동을 언제까지 이어갈 것인지에 대해서도 언급했다. 그는 "물 들어올 때 타고 가야 한다"는 방송 철학을 밝히며 은퇴 시기와 관련해서는 "앞으로 12년"이라고 말했다.이경규가 출연하는 '어른왕자'는 30일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr