댄서 바다와 엑소 카이가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

댄서 바다가 엑소 카이와 함께 작업하게 된 계기를 밝혔다. 두 사람을 이어준 인물은 백구영이었다. 바다는 백구영의 제안으로 카이의 개인 댄스 레슨을 맡았고, 이후 안무 작업까지 함께하며 퍼포먼스 디렉터로서의 꿈을 키웠다고 전했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 바다를 만났다. 바다는 2023년 방송된 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'에서 크루 베베를 이끌고 우승을 차지하며 대중적인 인지도를 높였다. 이후 3년 만에 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')에 출연해 퍼포먼스 디렉터로서 새로운 도전에 나섰다. 이번 시즌에는 실력을 인정받은 10명의 디렉터가 경쟁했으며, 바다는 TOP4에 올라 생방송 결승 무대까지 진출했다.바다는 '스디파'에서 함께 경쟁한 백구영과 약 8년 전 처음 인연을 맺었다고 밝혔다. 그는 "20대 초반에 구영 오빠가 먼저 연락을 주셨다. 당시 키가 크면서 춤을 잘 추는 여성 댄서이자 안무가를 찾고 있었다고 하더라"며 "그때부터 알고 지내기 시작했다"고 회상했다. 키 176cm인 바다는 큰 키를 활용한 시원시원한 춤 선과 파워풀한 퍼포먼스로 인기를 끌었다.백구영의 소개로 카이와도 작업하게 됐다. 바다는 "구영 오빠가 카이 오빠의 개인 레슨을 맡아줄 수 있겠냐고 제안했다. 힙합을 배우고 싶다고 해서 트레이닝을 진행했다"며 "이후 세훈 오빠의 솔로곡에도 댄서로 참여해보라고 권유해주셨다"고 설명했다.카이와의 인연은 안무 제작으로도 이어졌다. 바다는 "카이 오빠와 작업하면서 키가 큰 댄서들이 함께 춤을 만드는 프로젝트에도 참여했다. 바타 오빠와 함께 카이 오빠의 '리즌'(Reason) 안무를 만들었다"고 밝혔다. 'Reason'은 2020년 11월 발매된 카이의 첫 솔로 미니앨범 수록곡이다. 바다는 카이와 만나기 전부터 그의 춤을 동경했다고 털어놨다. 그는 "어렸을 때부터 춤을 잘 추는 사람을 보면 '멋있다'는 생각보다 '나도 저렇게 되고 싶다'는 마음이 컸다"며 "카이 오빠처럼 무대에서 멋있게 춤을 추고 싶었다"고 말했다.카이와의 협업은 퍼포먼스 디렉터로서 욕심을 키운 계기이기도 했다. 바다는 "카이 오빠와 작업하면서 디렉터로서 욕심이 생겼다. 이후 NCT 드림과 텐, 에스파의 '넥스트 레벨'(Next Level) 등을 작업하면서 K팝 안무가이자 디렉터로서 기대를 많이 받았다"며 "그때 이 일을 정말 열심히 해봐야겠다고 생각했다"고 밝혔다. 이어 "내 입으로 말하기는 그렇지만, '스우파2'에 출연하기 전부터 댄스계에서는 매우 유명했다"고 너스레를 떨었다.향후 협업하고 싶은 아티스트로도 카이를 꼽았다. 바다는 "카이 오빠와 아직 해보지 못한 콘셉트와 안무가 많다. 앞으로도 다양한 시도를 함께하고 싶다"고 말했다. 이어 "블랙핑크 리사 님과는 이전에 댄서로서 작업한 적이 있다. 다음에는 안무가로 참여하고 싶다"고 소망했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr