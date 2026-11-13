사진=남보라 유튜브

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배우 남보라가 출산 후 피부 탄력 고민으로 리프팅 시술을 받았다.12일 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에는 '남보라의 관리 일기. 걍 바로 알려드릴게요. 얼굴 리프팅 하고 왔는데'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 남보라는 "남편이 아기를 봐준다고 해서 관리를 받으러 간다. 저만을 위한 시간을 갖겠다"며 외출에 나섰다. 그는 "38세 초산맘의 관리 브이로그를 보여드릴 것"이라며 출산 후 피부와 몸을 관리하는 일상을 공개했다.피부과를 찾은 남보라는 정밀검사와 상담을 받으며 턱 밑 탄력을 고민으로 꼽았다. 그는 "턱 밑에 탄력이 출산 후에 좀 더 처지는 느낌"이라며 방송 화면에서 턱 부위가 살쪄 보인다고 털어놨다. 자신의 사진을 확인하고는 "싹 다 없애달라"고 요청하기도 했다.담당 의사는 턱 부위의 둥근 느낌과 얼굴 라인을 살펴본 뒤 리프팅 시술을 제안했다. 남보라는 상담을 거쳐 시술을 받았고, 중간에 거울로 얼굴을 확인하며 변화를 살폈다.남보라는 "육안으로 봐도 리프팅 되고 탄탄해진 게 느껴진다. 너무 좋다"며 만족감을 드러냈다. 시술 후에도 피부가 붙는 느낌이 든다며 울퉁불퉁했던 얼굴 라인이 정리된 것 같다고 말했다.집으로 돌아온 뒤에는 남편의 반응을 확인했다. 남보라가 "뭐 달라진 거 없어?"라고 묻자 남편은 "피부가 환해진 것 같은데"라고 답했다. 남보라가 옆모습을 보여주자 "아, 턱. 더 어려 보이네"라며 달라진 부분을 짚었다.남보라는 얼굴에서 처졌다고 느꼈던 부위를 가리키며 "당기고 왔어"라고 시술 사실을 밝혔다. 남편은 "팔자주름이 없어졌네?"라며 반응했고, 남보라는 "나이를 역행한 것 같아서 기분이 너무 좋다"고 말했다.남편에게 시술을 추천하며 선물도 약속했다. 남보라는 "내가 크리스마스 선물로 해주겠다. 플렉스 하겠다"고 밝혔다. 이후 스킨케어를 하면서는 "얼굴 라인이 계속 살아나서 턱으로 사과를 찍어 먹을 수 있을 정도"라고 너스레를 떨었다.피부 관리와 함께 출산 후 회복을 위한 운동도 이어갔다. 남보라는 "배가 아직 살짝 나와 있다. 복직근이 아직 안 닫혔다"며 복직근 이개 회복을 위한 운동과 필라테스를 하는 모습을 공개했다.앞서 남보라는 출산 후 기미와 칙칙해진 피부를 고민하며 운동과 피부 관리를 차근차근 시작하겠다고 밝힌 바 있다. 산후 탈모에 대한 걱정도 전하며 임신과 출산 이후 겪는 변화를 공유해왔다.한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 첫아들을 출산했다. 유튜브 채널을 통해 육아와 결혼 생활 등 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr