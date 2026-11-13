배우 김민하가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 다이어트 전후 모습 / 사진=텐아시아DB

배우 김민하가 17kg을 감량한 이유와 운동 방법을 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '피디씨 by PDC' 캡처

배우 김민하가 17kg을 감량한 이유와 운동 방법을 공개했다. 심부전증 환자를 연기하기 위해 약 2년간 체중을 줄였다는 그는 다이어트 당시 청담에서 반포까지 걸어 다녔다고 밝혀 눈길을 끌었다.13일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '새벽 5시에 일어난다고요?! 김민하의 일상과 속마음까지 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 약 3년 만에 해당 채널을 다시 찾은 김민하는 근황부터 체중 감량 과정, 평소 생활 습관까지 다양한 이야기를 나눴다.김민하는 현재 배우 이도현과 함께 영화 '우리 태양을 흔들자'를 촬영 중이라고 밝혔다. 그는 작품에 대해 "시한부 두 남녀가 만나서 사랑하는 이야기다. 거의 러브 스토리다"라며 "상대 배우는 이도현 배우다. 동갑내기 친구다. 상대 배우가 동갑인 건 처음이라 너무 재밌다"고 말했다.이번 작품에서 심부전증 환자 역을 맡은 김민하는 배역을 준비하며 체중 감량에 나섰다. 그는 "이게 좀 큰 계기가 됐다. 심부전증 환자인데 찾아보니까 관리를 철저하게 하시더라. 못 먹는 것도 많고 일정 무게를 계속 유지해야 해서 그래서 살을 빼 보았다"고 설명했다.체중 감량 당시에는 걷기를 주요 운동으로 삼았다고 밝혔다. 김민하는 "예전에 항상 청담에서 반포까지 걸었다. 그때 한창 다이어트할 때여서. 그때는 그냥 걷는 걸로 운동했는데 요새는 헬스장에서 5km씩 뛴다"고 털어놨다. 다만 매일 계획대로 운동하는 것은 아니라며 "흐트러질 땐 흐트러진다. 아닌 날도 있다"고 덧붙였다.김민하는 새벽 5시부터 시작되는 일상도 소개했다. 그는 기상 후 명상과 신문 읽기, 운동, 청소 등을 한다며 "촬영할 때는 지키기 힘들지만 밤을 새우고 오더라도 그걸 지키려고 노력을 많이 하고 있다"고 말했다. 특히 청소하는 것을 좋아한다며 집안이 어질러진 모습을 잘 보지 못한다고 설명했다.취침 시간도 비교적 이른 편이다. 김민하는 평소 밤 10시쯤 잠자리에 든다며 "루틴이 일찍 자고, 일찍 일어나게 되어버리니까 밖에 있을 때 오래 못 있더라. 너무 졸리다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr