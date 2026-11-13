이미지 크게보기 개그우먼 홍현희가 결혼 42주년인 시어머니와 졸혼에 대한 얘기를 나눴다. / 사진 = 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의TV'

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개그우먼 홍현희가 결혼 42주년인 시어머니와 졸혼에 대한 얘기를 나눴다.13일 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV' 채널에는 "결혼 8주년 기념 시어머니와 데이트 (베트남, 남대문 그릇시장, 갈치조림 거리)"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 홍현희는 "결혼기념일인 10월 21일, 제이쓴은 후쿠오카 촬영이 잡혀 있었다"라며 "어 당연히 갔다 와. 일이 먼저지"라며 남편 대신 시어머니와 데이트에 나섰다.시어머니는 "사람들이 제이쓴이 아깝단 소리에 난 너무 화가 났어. 아니 며느리도 멀쩡하고 예쁘고 좋은데 왜 우리 아들이 아깝다고 하는 건지 난 이해가 안 가더라고 처음에"라며 며느리를 감쌌다.결혼 생활 이야기도 이어졌다. 홍현희가 "지금 어머님은 결혼하신 지가 40"이라고 운을 떼자 시어머니는 "42주년 지났다"라며 "나도 42년이 지날 줄 몰랐어. 나도 이렇게 오래 살 줄 몰랐어, 같이"라고 답했다.그러자 홍현희가 "시어머니 시아버님이 아니라 혹시 졸혼도 생각해 보신 적 있어요?"라고 묻자 시어머니는 "그렇지. 그렇지"라고 수긍했다.홍현희가 "당연히 대부분 35년 이상 된 분들이 졸혼을 엄청 검색해 보고 막 그게 나쁘게 헤어진 게 아니라 그냥 각자의 인생을 좀 즐기고 싶다"며 이야기를 잇자 시어머니는 "나도"라고 받았다.이에 홍현희가 "검색해 보셨냐"라고 되묻자 시어머니는 "해봤다"라고 털어놨다. 홍현희는 "아버님은 이 영상 안 보셨으면 좋겠습니다"라고 당부했다.한편 홍현희와 인테리어 디자이너 제이쓴은 2018년 결혼해 2022년 8월 아들 준범 군을 얻었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr