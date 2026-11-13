김지원은 증명했다…정치권·의료계 뭇매 속에서도 흔들리지 않은 이름값 [TEN스타필드]

김지원이 '닥터X' 잡음 속에서도 존재감을 증명했다./사진=텐아시아DB

의료계의 심의 요청부터 정치권의 방영 중단 청원까지 외풍에 시달린 '닥터X'./사진제공=SBS

10세 소아암 환자를 위해 직접 집도에 나선 계수정. / 사진제공=SBS '닥터X'

SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')가 오는 14일 막을 내린다. 방송 기간 내내 의료계의 심의 요청부터 정치권의 방영 중단 청원까지 거센 외풍에 시달렸지만, 작품은 시청률 20%를 육박하며 흔들림 없는 저력을 입증했다.하반기 SBS 최대 기대작으로 꼽힌 '닥터X'는 타이틀롤을 맡은 김지원의 티켓 파워를 앞세워 첫 회부터 11.4% 시청률로 출발했다. 이는 전작 '김부장'의 첫 회 시청률을 가뿐히 넘어선 수치다. 이후 가파른 상승세를 타며 6회 만에 자체 최고 시청률 19.5%까지 치솟았고, 넷플릭스 글로벌 TOP10 TV쇼 부문 4위에 오르며 국내외 흥행을 견인했다.인기가 높아진 만큼 작품 밖 잡음도 함께 따라왔다. 시작은 의료계의 반발이었다. 방송 초반 서혜부 탈장 환자의 응급수술 판단이나 300J 제세동 처치 등 의학 고증 오류가 도마 위에 오르자, 의학 자문을 맡았던 남궁인 교수마저 "자문과 제작진이 싸우다 자문이 패배한 것"이라고 밝혀 논란에 불을 지폈다. 여기에 한 현직 정형외과 의사가 "회진을 불필요한 잡무처럼 묘사하고, 의료진을 무능한 악역으로 단순화해 의료 현실을 왜곡했다"며 방송미디어통신심의위원회에 심의를 요청하면서 직업 폄훼 논쟁으로까지 번졌다.6회 방송 이후에는 이념 논쟁까지 덮쳤다. 1980년 5·18 민주화운동 당시 머리에 총상을 입은 채 40년 넘게 총탄 파편을 품고 살아온 환자 오상범(하성광 분)의 수술 에피소드가 전파를 타면서다. 극 중 오상범의 머릿속 총알이 계엄군의 헬기 사격을 입증할 증거로 다뤄지고, 전두환 전 대통령을 연상시키는 가상의 전직 대통령 지두석이 같은 병원으로 이송되는 설정이 더해지자 일부 세력이 거세게 반발했다. 급기야 국회 국민동의청원 게시판에는 "원작에도 없는 정치적 소재를 추가했다"며 방영 중단과 제작진의 국회 증인 채택을 요구하는 청원까지 올라왔다. 불똥은 주연 배우 김지원의 개인 SNS로도 튀어 "작품을 불매하겠다"는 등 도 넘은 악플 세례가 이어졌다.그러나 정작 안방극장 시청자들의 시선은 냉정하고 차분했다. '닥터X'가 현실을 그대로 옮겨 놓는 다큐멘터리가 아닌, 극적 갈등과 카타르시스를 위해 재구성된 창작물이라는 것에 시청자들이 공감했다는 방증이다. 실제 대다수 네티즌 역시 "드라마는 창작물일 뿐인데 왜 허구에 발끈하나", "비리 검사, 부패 경찰 다룰 땐 가만히 있더니 유독 난리다", "5·18 민주화운동을 다룬 게 무슨 문제인지 모르겠다"며 외부의 과도한 개입에 냉소적인 반응을 보였다. 일각에서 소폭의 시청률 등락을 두고 논란 여파로 해석하려 했으나, 시청자들 사이에서는 "요즘 지상파에서 15~19%대 시청률이면 압도적 동시간대 1위이자 초대박"이라는 옹호 여론이 주를 이뤘다.외부의 뭇매 속에서도 '닥터X'는 끝까지 본연의 색깔을 잃지 않았다. 권력과 돈에 결탁한 병원 내 '하얀 마피아'들의 부조리를 날카롭게 짚어내는 동시에, 사회적으로 소외되고 고통받는 환자를 살려내는 서사를 뚝심 있게 밀어붙였다.무엇보다 논란에 휘둘리지 않고 극의 중심을 단단히 지탱한 것은 김지원의 존재감이었다. 전작 '눈물의 여왕'으로 신드롬급 인기를 구가한 뒤 차기작으로 메디컬 누아르를 택한 김지원은 기존에 보여준 로맨틱 코미디 속 이미지를 완전히 지워내며 성공적인 연기 변신을 꾀했다. 수술실 안에서는 냉철하고 거침없는 천재 외과의의 카리스마로 짜릿한 카타르시스를 선사했고, 환자의 아픔 앞에서는 절제된 감정선과 묵직한 눈빛으로 울림을 전했다. 일본 원작의 아성을 뛰어넘는 한국형 '계수정'을 완성해 내며, '원톱 주연'으로서의 티켓 파워와 연기력을 동시에 증명한 셈이다.수차례 불거진 논란을 딛고 단 한 회만을 남겨둔 '닥터X'. 이미 19%대 고지까지 밟으며 흥행 저력을 입증한 만큼, 마지막 회에서 대망의 20% 벽을 돌파하며 김지원의 이름값에 걸맞은 완벽한 피날레를 장식할 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr