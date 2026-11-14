사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 곽튜브가 결혼기념일 무계획을 밝혔다.13일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'는 '서울, 단골의 품격' 특집으로 꾸며졌다. 배우 이현욱이 '먹친구'로 출연해 전현무, 곽튜브와 함께 서울의 맛집을 찾았다.이날 세 사람은 을지로 인쇄소 골목에 자리한 우렁쌈밥집을 방문했다. 가수 조째즈가 자신의 인생 맛집으로 꼽은 곳으로, 전현무는 식당으로 향하면서부터 "지금 가는 집을 너무 기대하고 있다. 우렁 쌈밥집이다. 조째즈가 자신의 인생 맛집이라더라"고 기대감을 드러냈다.제육볶음이 나오자 곽튜브는 "완전 극극호"라며 만족했다. 세 사람은 우렁 쌈장을 곁들여 식사하며 근황을 나눴다.곽튜브는 결혼 1주년을 앞두고 별다른 기념일 계획을 세우지 않았다고 밝혔다. 그는 "아무것도 안 하기로 했다. 아내가 아무것도 하지 말라고 했다"고 전했다.이를 들은 이현욱은 "그게 재앙의 시작일 수도 있다"고 경고했다. 아내의 말을 그대로 받아들이기보다 기념일을 챙기는 편이 좋겠다는 조언이었다.이현욱은 "곧 재앙입니다!"라고 강조하며 "여자의 '괜찮다'는 '괜찮다'가 아닐 거라고, 뭔가 준비하시는 게 좋을 것 같긴 하다"고 말했다. 전현무도 "여행 다니느라 애도 못 봐주는데"라며 기념일을 준비하라는 쪽에 힘을 실었다.두 사람의 참견을 듣던 곽튜브는 "두 분 다 미혼이시죠? 뭘 아신다고"라고 너스레를 떨었다. 결혼 경험이 없는 두 사람의 조언을 짚은 반격에 웃음이 터졌다.한편 곽튜브는 지난해 10월 11일 5세 연하 비연예인 여성과 결혼했다. 아내는 공무원으로 알려졌으며, 슬하에 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr