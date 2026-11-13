개그맨 허경환이 어머니를 모시고 했던 방송이 중단됐던 사연을 전했다. / 사진 = 유튜브 채널 '허경환'
개그맨 허경환이 어머니를 모시고 했던 방송이 중단됐던 사연을 전했다. / 사진 = 유튜브 채널 '허경환'
개그맨 허경환이 어머니를 모시고 했던 방송이 중단됐던 사연을 전했다.

12일 '허경환' 채널에는 "허경환, 장가는 못 갔지만 효도는 제대로 했습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

허경환은 이날 '미운 우리 새끼' 출연 4년 동안 서울 구경 한번 제대로 못 한 부모님을 모시고 석촌호수와 맞춤 정장 매장을 찾았다. 이어 워커힐 호텔 명월관에서 한 그릇에 4만 5000원인 갈비탕을 대접했다.

그러면서 허경환은 "아버지가 나한테 포크레인 한 대 사 주고 포크레인 기술 배우라는 거야"라며 데뷔 전 이야기를 풀었다. 당시 포크레인 가격은 1억 5천 원에 달했다.
사진 = 유튜브 채널 '허경환'
사진 = 유튜브 채널 '허경환'
그러자 어머니는 신인 시절 아들과 지방 결혼식에 갔다가 "경환아 너는 내놓을 것이 없는데"라고 걱정했던 일을 떠올렸다. 당시 허경환은 "엄마 가만히 있어 보세요. 엄마 호강시켜 주고 제가 돈만 잘 벌면 된대"라고 답했다고.

또 허경환은 "옛날에 베트남에 부모님 모시고 가는 방송을 했었는데 그때 안 드시던 고수를 드시고 장에 탈이 나 가지고 방송 중단됐잖아"라고 떠올렸다.

어머니 역시 "방송인데 배 아프다 소리를 못 하겠더라. 참는다고 식은땀이 그냥 물같이 줄줄 흐르는데 작가들하고 스태프들이 내 얼굴을 보고 난리가 났어"라며 맞장구를 쳤다.

이어 어머니는 "화장실 찾아다닌다고 조금만 늦었으면 쌀 뻔했다"며 거침없는 입담을 뽐냈다. 또 "진짜 내 평생 오점을 남길 뻔했다"고 강조했다.

한편 허경환은 어머니와 함께 SBS 예능 '미운 우리 새끼' 방송에 출연 중이다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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