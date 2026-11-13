이미지 크게보기 개그맨 허경환이 어머니를 모시고 했던 방송이 중단됐던 사연을 전했다. / 사진 = 유튜브 채널 '허경환'

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개그맨 허경환이 어머니를 모시고 했던 방송이 중단됐던 사연을 전했다.12일 '허경환' 채널에는 "허경환, 장가는 못 갔지만 효도는 제대로 했습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.허경환은 이날 '미운 우리 새끼' 출연 4년 동안 서울 구경 한번 제대로 못 한 부모님을 모시고 석촌호수와 맞춤 정장 매장을 찾았다. 이어 워커힐 호텔 명월관에서 한 그릇에 4만 5000원인 갈비탕을 대접했다.그러면서 허경환은 "아버지가 나한테 포크레인 한 대 사 주고 포크레인 기술 배우라는 거야"라며 데뷔 전 이야기를 풀었다. 당시 포크레인 가격은 1억 5천 원에 달했다.그러자 어머니는 신인 시절 아들과 지방 결혼식에 갔다가 "경환아 너는 내놓을 것이 없는데"라고 걱정했던 일을 떠올렸다. 당시 허경환은 "엄마 가만히 있어 보세요. 엄마 호강시켜 주고 제가 돈만 잘 벌면 된대"라고 답했다고.또 허경환은 "옛날에 베트남에 부모님 모시고 가는 방송을 했었는데 그때 안 드시던 고수를 드시고 장에 탈이 나 가지고 방송 중단됐잖아"라고 떠올렸다.어머니 역시 "방송인데 배 아프다 소리를 못 하겠더라. 참는다고 식은땀이 그냥 물같이 줄줄 흐르는데 작가들하고 스태프들이 내 얼굴을 보고 난리가 났어"라며 맞장구를 쳤다.이어 어머니는 "화장실 찾아다닌다고 조금만 늦었으면 쌀 뻔했다"며 거침없는 입담을 뽐냈다. 또 "진짜 내 평생 오점을 남길 뻔했다"고 강조했다.한편 허경환은 어머니와 함께 SBS 예능 '미운 우리 새끼' 방송에 출연 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr