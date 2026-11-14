전현무가 재수생들의 위기에 우려를 표했다./사진제공=채널A

전현무가 재수생들의 위기에 우려를 표했다./사진제공=채널A

재수생들의 중도 하차 선언과 구토 증세까지 이어진 초유의 위기 속에서 '수학 1타' 정승제가 파격적인 최종 합격자 선택을 내렸다.지난 12일 방송된 채널A 예능 '티처스3 : 재수전쟁'에서는 수학반과 국어반의 최종 3인 선발전이 치러졌다.수학반 최종 3인 발표를 앞두고 정승제는 난관에 부딪혔다. 줄곧 불성실한 태도를 보였던 '샤대 언니 때려잡기'가 중도 하차를 선언하며 부모님까지 부르려 했고, '사교육 없이 전교 1등'은 체력 고갈로 구토 증세를 보였다. '배신당한 승제 키즈' 역시 합숙 생활로 기존 공부 루틴이 무너진다며 불만을 표했다. 5명 중 3명이 이탈 위기에 놓이자 전현무는 "전체 시즌을 통틀어 역대급 위기"라며 우려했다.그러나 정승제와 1대1 면담을 거친 뒤 '샤대 언니 때려잡기'가 달라지기 시작했다. 다른 학생들이 잠든 새벽에도 홀로 남아 밤샘 개념 공부에 매달렸고, 조교 티처의 연이은 압박 질문에도 막힘없이 답하며 변화된 태도를 보였다. 이를 본 정승제는 "이게 공부지"라며 만족감을 보였다.유대종은 "하루 열심히 한다고 될까"라며 회의적인 시각을 보였지만, 미미미누는 "정승제 선생님이 '은퇴를 거는 위대한 도전'이라고 하신 만큼 베팅을 할 것"이라고 내다봤다.예상대로 정승제는 성실함으로 인정받은 '사교육 없이 전교 1등'과 잠재력을 높게 산 '국어만 1등급'에 이어 마지막 합격자로 '샤대 언니 때려잡기'를 호명했다. 모두의 예상을 깬 결과에 정승제는 "공부하려는 의지와 열정이 있는 친구라고 판단했다"며 변화 가능성에 힘을 실었다.국어반에서는 유대종의 고강도 검증 끝에 '10년째 출발선', '81388', '눈 떠보니 40일'이 최종 3인으로 결정됐다. 생계와 학업을 병행하며 응원을 받았던 '재수 자금 천만 원'은 복습 부족의 벽을 넘지 못하고 탈락해 안타까움을 남겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr