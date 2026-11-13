사진=KBS2 '백수 이세돌'

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'백수 이세돌' 전 바둑기사 이세돌이 타일기능사 시험에 도전했지만 중도 포기했다.13일 방송된 KBS 2TV '백수 이세돌'에서는 전북 정읍에서 타일 작업을 배우고 자격증 취득에 나선 이세돌의 모습이 공개됐다.이날 이세돌의 어머니가 처음으로 모습을 드러냈다. 이세돌은 그동안 어느 매체에도 출연한 적 없는 어머니의 등장에 "어떻게 섭외한 거냐"고 놀랐다.어머니는 "세돌이가 '한번 하겠다'고 하면 하는 의지가 있었다. 바둑도 그 마음으로 했다"며 아들의 승부욕을 떠올렸다. 9살에 서울로 바둑 유학을 보냈던 시절에 대해서는 "집에 한 번씩 오면 그때 부모 마음이란 건 이루 말할 수 없다. 보내놓고 나면 서운한 마음이 들고"라고 털어놨다.아들이 세계 기전에서 활약할 때 기뻤다는 어머니는 "세돌의 아버지는 그 빛을 못 보고 가셔서 지금까지도 그게 너무나 아쉽다"고 밝혔다. 새로운 일을 시작한 아들에게는 "응원 많이 해주고 싶다"면서도 타일 작업을 보니 힘이 많이 드는 것 같아 걱정된다고 전했다.이세돌은 관심을 뒀던 기술 노동에 도전한다는 소식에 반가움을 드러냈다. 자신보다 젊은 멘토 이철우를 따라 현장에 투입된 그는 숙련 기술자를 돕는 조공 업무부터 시작했다.출발부터 쉽지 않았다. 장갑을 반대로 착용하려다 멘토의 도움을 받은 이세돌은 30kg이 넘는 타일을 나르며 체력적인 부담을 느꼈다. 이를 지켜본 정재형은 "운동을 해야 하는 이유다. 타일이 진짜 무거운데, 저걸 반복하면 허리 다칠 수 있다"고 걱정했다. 이세돌도 "저렇게 무거운 줄 몰랐다"고 털어놨다.휴식 시간에는 자격증과 수입에 관해 질문했다. 이철우는 자격증 취득이 쉽지 않다면서도 "일반 회사보다 타일 쪽이 페이가 높으니까 회사원 하다가 이쪽으로 넘어오시는 분들도 많다"고 설명했다. 이세돌은 조공과 기공의 일당이 약 15만~45만원이라는 말을 듣고 "나쁘지 않다"고 반응했다.그러나 직접 해본 타일 작업은 뜻대로 되지 않았다. 현장에서 음료를 나르며 일손을 보탠 이세돌은 타일을 붙이는 과정에서도 숙련된 기술자들의 손놀림을 따라가는 데 어려움을 겪었다.이세돌은 "했는데 너무 어설프게 끝나니까 이대로 끝내고 싶지 않다"며 추가로 배우겠다는 의지를 보였다. 그는 "너무 엉망이었다. 하나도 제대로 하지 못해서 하나하나 차근차근 배워보고 싶었다"고 밝혔다.12년 차 베테랑 기술자에게 일대일 강습도 받았다. 작업을 했다가 다시 지우는 등 시행착오가 계속되자 멘토가 수습에 나섰다. 이철우는 "이게 숙련직이어서 숙달이 돼야 해결된다"고 설명했고, 이세돌은 "답답함을 제대로 느꼈다"고 말했다.다음 날에는 타일 학원을 찾아 재료의 배합 비율부터 익혔다. 강사의 시범을 보며 연습하던 그는 타일기능사 시험에 응시하기로 했다. 도전 이유에 대해서는 "목표가 있어야 하기도 하고 재밌기도 하고"라고 전했다.시험 직전까지 연습에 몰두한 이세돌은 "이것도 소중한 경험이 될 것 같다"며 시험장으로 향했다. 하지만 약 3시간 뒤 밖으로 나온 그는 중도 포기 소식을 전했다.이세돌은 "수평 잡는 데만 40분이 소요됐다"며 "시험이라는 부담감에 첫 단계부터 작업이 지연돼 멘붕이 왔다"고 설명했다. 아쉬움을 드러내면서도 "다시 한번 도전해서 천천히 풀어가겠다"고 재도전을 기약했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr