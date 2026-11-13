이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 월수입 360만 원인 남편이 330만 원을 버는 아내에게 전업주부의 삶을 바랐다.12일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프' 108회에는 국제학교 교사인 캐나다인 남편과 한국인 아내가 등장했다.남편은 아내에게 알리지 않고 캐나다에서 예정보다 5일 먼저 귀국한 데 이어, 아내가 준비한 출산 영상 상영회도 당일 취소시켰다. 이 일로 아내는 잡혀 있던 행사 9개를 모두 날렸다.아내는 주중엔 영어 강사로 일하며 육아를 맡고, 주말엔 통역과 행사 기획, 운동 강사, 크리에이터에 관광안내통역사까지 겸했다.아내는 "학원에서 영어를 가르치는 건 생계를 위해서 하는 거다. 추가로 하는 일은 재미로 하는 거고 생계에도 보탬이 된다"고 설명했다.남편의 수입은 국제학교 월급 270만 원에 문화센터 강사 50만 원, 그룹 영어 회화 수업 40만 원을 더한 360만 원, 아내는 평균 330만 원이었다.아내는 "사실 남편이 국제학교에서 돈을 많이 버는 게 아닌 게 그냥 대안학교다"라며 "어떻게 좀 이제 가계가 겨우겨우 굴러가는 거다"라고 털어놨다.일하는 아내 옆에서 남편은 기분이 좋지 않아 보였다. 아내가 꿈을 이야기하자 못마땅한 표정을 짓기도 했다.남편은 "오랫동안 제가 바랐던 건 아내가 전업주부로 사는 거였다. 저는 아내에게 일을 안 해도 된다고 했다"고 속내를 밝혔다.이어 "저희 어머니가 일을 많이 하셨다. 제가 약간 환상이 있는 거 같다"고 고백했다.이를 듣던 박하선은 "아내가 일을 안 하시면 생활이 빡빡하실 거 같다"며 조심스럽게 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr