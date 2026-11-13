사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '채널 조정석'

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배우 조정석이 신민아의 엉뚱한 매력을 증언했다.13일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '어떡하지 너?｜12년 만에 다시 만난 조정석과 신민아, 그리고 셋째 누나 이봉련 배우와 토크토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연하는 신민아, 이봉련을 만나 이야기를 나눴다. 조정석과 신민아는 2014년 개봉한 영화 '나의 사랑 나의 신부'에서 신혼부부로 호흡을 맞췄다.신민아를 반갑게 맞은 조정석은 "사실 제가 결혼을 두 번 했다"며 작품 속 결혼을 언급했다. 그는 '나의 사랑 나의 신부'가 처음으로 결혼한 인물을 연기한 작품이라며 신민아에게 "너도 처음이었지?"라고 물었다.신민아는 처음이 아니라며 '키친'에서 김태우와 부부로 호흡을 맞춘 경험을 꺼냈다. 조정석이 "내가 몇 번째야?"라고 되묻자 신민아는 "오빠, 두 번째인 것 같다"고 답해 웃음을 안겼다.두 사람은 촬영 당시 대화를 많이 나누고 OST도 함께 불렀다고 돌아봤다. 조정석은 자신에게 첫 부부 연기였던 만큼 애틋하고 좋은 기억이 남은 작품이라고 전했다.첫 만남의 기억도 꺼냈다. 조정석은 "'내가 신민아를 만난다니' 싶었다"며 "호흡을 맞춘다는 자체만으로 좋아서 떨리는 마음으로 만났다. 그런데 민아가 너무 털털하더라"고 밝혔다.이봉련도 신민아와 처음 작품을 할 때를 떠올렸다. 남편인 배우 이규회가 데려다준 차 안에서 신민아를 보고 "일반 사람 아니야"라고 말했고, 남편 역시 "진짜 다르네"라는 반응을 보였다고 전했다.신민아는 조정석과의 연기 호흡에 만족감을 드러냈다. 그는 "같이 호흡해서 좋았던 배우로 손꼽힌다. 오빠랑 좋았다고 여러 군데에서 말도 많이 했다"며 "상대 남배우 중 좋았던 사람으로 손꼽힌다"고 말했다.대화 중에는 자신의 예능감을 직접 확인하기도 했다. 신민아가 "저 웃겨요, 안 웃겨요?"라고 묻자 조정석은 신민아의 '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연분을 봤다며 "웃긴 사람은 아니고 재밌는 사람"이라고 답했다.신민아는 "오빠가 그때 나한테 웃기다고 했다. 사람들이 다 안 믿는다"며 억울해했다. 조정석은 "내가 그때 진짜 웃긴 사람이라고 했다"며 "민아가 가끔 엉뚱한 부분이 있는데, 그게 너무 웃겼다. 리허설해도 웃기려고 하는 모습이 너무 귀여웠다"고 설명했다.신민아는 조정석과 다른 작품에서 다시 만나고 싶다는 뜻도 밝혔다. 특히 "제가 빌런을 하고 싶은 마음이 꽂혀있다"며 악역 연기에 도전하고 싶은 바람을 전했다.한편 신민아는 디즈니+ '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을, 이봉련은 시녀장 엘리자 역을 맡았다. 조정석은 신민아의 나비에 연기를 두고 "오랜만에 민아 다운 역할"이라고 평가했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr