이미지 크게보기 '라이어' 유연석이 아내의 오랜 친구마저 성범죄 대상으로 삼은 정황이 드러났다. / 사진 = MBC 드라마 '라이어'

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'라이어' 유연석이 아내의 오랜 친구마저 성범죄 대상으로 삼은 정황이 드러났다.13일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서 강지선(서현진 분)은 민준호(유연석 분) 아내의 죽음에 얽힌 비밀을 알게 됐다.장모는 "우리 은혜한테 끔찍하게 잘해줬다. 더할 나위가 없었다"며 사위 편에 섰고, 고인의 절친 김정미의 기억 속 민준호도 흠잡을 데 없는 남편이었다.하지만 강지선의 끈질긴 추궁에 김정미는 끝내 "은혜가 죽기 전에 제가 민준호하고 관계가 있었다"며 무너졌다.강지선은 곧장 "정미 씨도 GHB에 당한 거냐"며 약물을 의심했고, 김정미 역시 "그런 것 같다. 다음 날 하루 종일 몸이 안 좋고 아무것도 기억이 나지 않았다"며 그날을 떠올렸다.주은혜가 두 사람의 관계를 알게 된 뒤 얼마 지나지 않아 세상을 떠났다는 사실도 털어놨다.강지선은 김정미에게 자신의 잘못이 아니라고 위로했고, 두 사람은 경찰서에 함께 가기로 약속했다. 그러나 약속 당일 김정미는 나타나지 않았다.다시 마주한 김정미는 "제가 했던 말은 다 거짓말이었다. 미안해요. 술 취해서 친구 남편이랑 실수해서 친구를 잃은 내 자신이 너무 미워서 죄책감을 덜어볼까 해서"라며 고백을 뒤집었다.강지선은 민준호의 차에 오르는 김정미를 보며 배신감에 몸서리쳤다. 민준호는 이미 이화영의 집에 몰래 숨어들어 김정미의 녹음 파일까지 지워버린 뒤였다.결국 강지선은 민준호의 집으로 쳐들어가 "당신이 날 고소해?"라고 따졌다. 민준호는 "넌 내 명예를 경시하고 추락시켰다"며 뻔뻔하게 맞섰다.이에 강지선은 집 앞에서 "민준호는 강간범! 강간범이야!"라고 절규했다. 순간 민준호는 그의 목을 조르며 "조용히 해. 안 그러면 넌 여기서 사라지는 거야"라고 협박했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr