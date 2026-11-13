하피스트 겸 싱어송라이터 심소정이 색소포니스트 박기훈과 손잡고 신곡을 발표했다. 기타리스트 정성하에 이어 색소폰 연주자와 협업하며 음악적 영역을 넓히고 있다.심소정은 13일 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 신곡 'Dear. November'(디어 노벰버)를 발매했다. 이번 곡은 심소정이 진행 중인 협업 프로젝트 'Harp Dialogue'(하프 다이얼로그)의 두 번째 작품이다.'Harp Dialogue'는 클래식 악기인 하프를 중심으로 서로 다른 장르의 연주자들이 만나 새로운 음악을 선보이는 프로젝트다. 앞서 첫 번째 작품에서는 핑거스타일 기타리스트 정성하와 호흡을 맞췄다.두 번째 협업 상대는 색소포니스트 박기훈이다. 신곡 'Dear. November'는 늦가을의 분위기를 담은 뉴에이지 연주곡으로, 하프의 섬세한 선율과 색소폰의 부드러운 음색을 결합했다.하프와 색소폰은 대중음악에서 흔히 접하기 어려운 조합이다. 이번 곡에서는 두 악기가 서로 선율을 주고받으며 가을에서 겨울로 넘어가는 계절의 정취를 표현한다. 잔잔한 하프 연주에 색소폰 특유의 깊은 음색이 더해져 서정적인 분위기를 완성했다.심소정은 서울대학교 음악대학과 미국 이스트만 음악대학원을 거친 연주자다. 클래식 하프 연주를 기반으로 독주와 협연은 물론 싱어송라이터, 공연 기획자로도 활동해 왔다.최근에는 다양한 장르의 음악가들과 협업하며 하프의 활용 범위를 넓히는 데 집중하고 있다. 기타에 이어 색소폰과 호흡을 맞춘 심소정은 앞으로도 'Harp Dialogue'를 통해 새로운 악기 조합과 음악적 시도를 이어갈 계획이다.심소정과 박기훈의 'Dear. November'는 멜론, 스포티파이, 애플뮤직, 유튜브 뮤직 등에서 감상할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr