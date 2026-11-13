설경구가 '가능한 사랑'에서 호석 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

설경구가 '가능한 사랑'에서 호석 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 설경구가 '가능한 사랑'(감독 이창동) 촬영 현장 분위기를 설명했다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 설경구를 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다.설경구는 이창동 감독의 디렉팅 방식을 언급했다. 그는 "감독님이 뭘 요구하거나 연기에 대해서 집요하게 터치하지 않는다"고 말했다. 그러면서 "이창동 매직이라고 한다"며 "감독님은 표현하고 드러나는 걸 안 좋아한다. 느끼라고 한다"고 설명했다. 이어 "단어를 강조하는 것도 싫어하신다"며 "뭘 요구하시는지 아니까 최대한 느끼고 집중하려고 했다"고 덧붙였다.호석은 과거 해고노동자 시위 중 무력으로 진압당해 트라우마를 안고 사는 인물이다. 설경구는 현장 분위기가 좋았다면서도 인물에게 몰입해야 할 때는 가끔 불편함을 느끼기도 했다고 털어놨다. 그는 "현장 분위기와 별개로 각자 고민이 있었을 것"이라며 "그래서 불편함을 느끼기도 했지만, 이창동 감독의 현장이 이래도 되나 싶은 정도로 즐겁고 힐링 되는 현장이었다"고 덧붙였다.'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 제99회 아카데미 시상식 국제장편영화상 부문 한국 출품작으로 선정됐으며, 작품상과 감독상, 각본상 등 주요 부문 후보 지명을 목표로 오스카 레이스를 이어가고 있다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐으며 대만 7위, 베트남 9위에도 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr