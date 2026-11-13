가수 김의영이 핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 김의영이 핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 5일부터 지난 11일까지 '핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 김의영이다. 김의영은 최근 KBS1 '가요무대'에 출연해 박경원의 '이별의 인천항'을 열창했다. 지난 2월에는 신곡 '나쁜놈'을 발표하며 음악 활동을 이어갔다. 앞서 김형석 작곡가와 손잡고 트로트 댄스곡 '하고 싶은 거 다 해'와 발라드곡 '세상에서 가장 바보 같은 일'을 선보이며 음악적 변신을 시도했다. 오는 14일에는 서울 송파구 서울놀이마당에서 열리는 송파문화예술축제 무대에 오를 예정이다.2위에는 가수 정미애가 이름을 올렸다. 정미애는 최근 채널A '잘 살면 좋잖아' 진행을 맡아 시청자들과 만나고 있다. 지난 11일에도 해당 프로그램을 통해 방송 활동을 이어갔다. 앞서 TV조선 '미스트롯'에서 최종 2위를 차지하며 이름을 알린 그는 설암 투병과 수술 이후 무대에 복귀해 가수 활동을 이어왔다. 최근에는 남편 조성환이 MBN '무명전설'에 출연하면서 음악인 부부의 행보에도 관심이 모였다.3위는 가수 요요미가 차지했다. 요요미는 지난 1일 경북 군위군 삼국유사테마파크에서 열린 '2026 군위 바비큐 축제' 무대에 올랐다. 지난 12일에는 전남 고흥군에서 개최된 '제6회 고흥유자축제' 개막 축하콘서트에 출연하며 관객들과 만났다. 오는 14일에는 서울 서대문구 봉원사에서 열리는 '천년 범음 산사음악회'에 참여할 예정이다. 트로트와 발라드를 넘나드는 음악 스타일로 사랑받고 있는 요요미는 전국 각지의 축제와 공연을 통해 활동을 이어가고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 여자 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 여자 트로트 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr