지난 12일 '문무' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=KBS

지난 12일 '문무' 출연진들이 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

KBS가 '2026 KBS 연기대상' 후보자 추천 설문에 아직 방영되지 않은 작품을 포함하면서 공정성 논란에 휩싸였다. 특히 약 300억원의 제작비를 투입한 대하드라마 '문무'의 배우들이 줄줄이 후보에 오르면서 밀어주기 의혹까지 제기되자, KBS 측은 "통상적인 시상식 준비 절차"라며 선을 그었다.13일 KBS 관계자는 텐아시아에 "이번 후보자 추천 설문은 '문무' 밀어주기 의혹과 무관하다"며 "연기대상 사전 준비를 위해 매년 11월 초 같은 시기에 진행해 온 것"이라고 설명했다.앞서 KBS는 지난 3일 기자들에게 메일을 보내 '2026 KBS 연기대상' 후보자 추천 설문 참여를 요청했다. 그러나 설문 대상에 아직 방송되지 않은 대하드라마 '문무'와 드라마스페셜 '2026 사운드: 트랙' 출연진이 포함되면서 평가의 적절성을 두고 의문이 제기됐다.특히 '문무'는 약 300억원의 제작비가 투입된 KBS의 대형 프로젝트다. 약 3년 만에 선보이는 대하사극으로, 문무왕의 성장과 삼국통일 과정을 그린다. KBS가 공을 들인 기대작인 만큼 첫 방송도 시작하지 않은 작품의 주요 출연진이 여러 부문에 이름을 올렸다는 점에서 특정 작품을 밀어주려는 것 아니냐는 의혹이 흘러나왔다.당초 설문 마감일은 지난 12일 오후 5시였다. 그러나 KBS는 이날 기자들에게 안내 메일을 다시 발송하고 참여 기한을 오는 30일 오전 9시까지 연장했다.한편 '문무'는 오는 14일 KBS2에서 첫 방송된다. 드라마스페셜 '2026 사운드: 트랙'은 오는 18일부터 방송되며, '2026 KBS 연기대상'은 다음 달 31일 KBS2에서 생방송으로 진행될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr