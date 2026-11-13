그룹 앤팀(&TEAM)이 일본 NHK의 연말 음악 프로그램 '홍백가합전'에 2년 연속 출연한다.
13일 소속사 YX 레이블즈에 따르면 앤팀은 오는 12월 31일 방송되는 '제77회 NHK 홍백가합전' 무대에 오른다. 지난해 데뷔 3년 만에 처음 출연해 'FIREWORK'(파이어워크)를 선보인 데 이어 올해도 출연 명단에 이름을 올렸다.
앤팀은 "올해도 '홍백가합전' 무대에 서게 돼 영광"이라며 "노래로 언어와 지역의 경계를 넘어 전 세계 팬들을 만난 한 해였다"고 소감을 밝혔다. 이어 "올해의 마지막 밤을 멋지게 장식할 무대를 보여드리겠다"고 전했다.
앤팀은 올해 미국 빌보드 차트에서 자체 최고 순위를 경신했다. 지난 4월 발표한 세 번째 미니앨범 'We on Fire'(위 온 파이어)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 52위로 처음 진입했다.
이어 지난 9월 발매한 한국 미니 2집 'Mark on Me'(마크 온 미)는 같은 차트 20위에 올랐다. 이 앨범은 발매 첫 일주일 동안 한터차트 기준 135만 7357장이 판매되며 팀 자체 초동 기록을 새로 썼다. 앤팀은 이로써 네 개 앨범 연속 밀리언셀러를 기록했다.
공연 활동도 이어왔다. 앤팀은 올해 아시아 투어 'BLAZE THE WAY'(블레이즈 더 웨이)를 통해 14개 도시에서 23회 공연을 열고 약 23만 명의 관객을 만났다. 일본 베루나 돔과 서울 KSPO 돔에서는 앙코르 공연을 개최했다.
한편 앤팀은 지난 10월부터 일본 18개 도시에서 총 41회 공연하는 투어 'Mark on You'(마크 온 유)를 진행 중이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
13일 소속사 YX 레이블즈에 따르면 앤팀은 오는 12월 31일 방송되는 '제77회 NHK 홍백가합전' 무대에 오른다. 지난해 데뷔 3년 만에 처음 출연해 'FIREWORK'(파이어워크)를 선보인 데 이어 올해도 출연 명단에 이름을 올렸다.
앤팀은 "올해도 '홍백가합전' 무대에 서게 돼 영광"이라며 "노래로 언어와 지역의 경계를 넘어 전 세계 팬들을 만난 한 해였다"고 소감을 밝혔다. 이어 "올해의 마지막 밤을 멋지게 장식할 무대를 보여드리겠다"고 전했다.
앤팀은 올해 미국 빌보드 차트에서 자체 최고 순위를 경신했다. 지난 4월 발표한 세 번째 미니앨범 'We on Fire'(위 온 파이어)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 52위로 처음 진입했다.
이어 지난 9월 발매한 한국 미니 2집 'Mark on Me'(마크 온 미)는 같은 차트 20위에 올랐다. 이 앨범은 발매 첫 일주일 동안 한터차트 기준 135만 7357장이 판매되며 팀 자체 초동 기록을 새로 썼다. 앤팀은 이로써 네 개 앨범 연속 밀리언셀러를 기록했다.
공연 활동도 이어왔다. 앤팀은 올해 아시아 투어 'BLAZE THE WAY'(블레이즈 더 웨이)를 통해 14개 도시에서 23회 공연을 열고 약 23만 명의 관객을 만났다. 일본 베루나 돔과 서울 KSPO 돔에서는 앙코르 공연을 개최했다.
한편 앤팀은 지난 10월부터 일본 18개 도시에서 총 41회 공연하는 투어 'Mark on You'(마크 온 유)를 진행 중이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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