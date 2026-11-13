그룹 앤팀 / 사진 제공=YX 레이블즈

그룹 앤팀(&TEAM)이 일본 NHK의 연말 음악 프로그램 '홍백가합전'에 2년 연속 출연한다.13일 소속사 YX 레이블즈에 따르면 앤팀은 오는 12월 31일 방송되는 '제77회 NHK 홍백가합전' 무대에 오른다. 지난해 데뷔 3년 만에 처음 출연해 'FIREWORK'(파이어워크)를 선보인 데 이어 올해도 출연 명단에 이름을 올렸다.앤팀은 "올해도 '홍백가합전' 무대에 서게 돼 영광"이라며 "노래로 언어와 지역의 경계를 넘어 전 세계 팬들을 만난 한 해였다"고 소감을 밝혔다. 이어 "올해의 마지막 밤을 멋지게 장식할 무대를 보여드리겠다"고 전했다.앤팀은 올해 미국 빌보드 차트에서 자체 최고 순위를 경신했다. 지난 4월 발표한 세 번째 미니앨범 'We on Fire'(위 온 파이어)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 52위로 처음 진입했다.이어 지난 9월 발매한 한국 미니 2집 'Mark on Me'(마크 온 미)는 같은 차트 20위에 올랐다. 이 앨범은 발매 첫 일주일 동안 한터차트 기준 135만 7357장이 판매되며 팀 자체 초동 기록을 새로 썼다. 앤팀은 이로써 네 개 앨범 연속 밀리언셀러를 기록했다.공연 활동도 이어왔다. 앤팀은 올해 아시아 투어 'BLAZE THE WAY'(블레이즈 더 웨이)를 통해 14개 도시에서 23회 공연을 열고 약 23만 명의 관객을 만났다. 일본 베루나 돔과 서울 KSPO 돔에서는 앙코르 공연을 개최했다.한편 앤팀은 지난 10월부터 일본 18개 도시에서 총 41회 공연하는 투어 'Mark on You'(마크 온 유)를 진행 중이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr