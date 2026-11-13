배우 이정재는 아티스트컴퍼니의 최대주주다. / 사진=텐아시아DB

배우 이정재가 화장품 론칭을 앞두고 소감을 밝혔다. / 사진=이정재 SNS

배우 이정재가 피부 문제로 작품 활동을 중단했던 경험을 털어놓으며 화장품 브랜드를 론칭하게 된 계기를 밝혔다.이정재는 13일 자신의 SNS에 짧은 영상을 올려 팬들에게 근황을 전했다. 그는 "오랜만이다. 오늘이 벌써 11월 13일이다. 2026년이 벌써 다 지나갔다. 여러분들은 어떻게 지내셨냐"며 인사를 건넸다.이정재는 지난해 가을부터 피부 상태가 급격히 나빠졌다고 털어놨다. 그는 "저는 올해 한 해 영화나 드라마 작품을 하면서 열심히 일을 하려고 했는데 작년 가을부터 피부가 너무 안 좋아졌다"며 "촬영을 도저히 할 수 없는 상태까지 상황이 심각했다. 그래서 올 한 해 강제로 쉬었다"고 설명했다.예상치 못한 휴식은 새로운 사업을 준비하는 계기가 됐다고. 이정재는 자신처럼 피부 문제로 고민하는 사람들과 사용할 수 있는 제품을 만들고 싶었다며 화장품 개발에 나선 배경을 밝혔다. 출시를 앞둔 심경에 대해서는 "론칭이 며칠 남지 않아서 마치 영화 개봉하는 것처럼 상당히 떨린다"고 말했다.이정재는 사업을 시작한 이유를 알리기 위해 피부 상태가 좋지 않았던 당시 사진을 공개하는 방안도 논의했다고 밝혔다. 그는 "우리 스태프들이 갑자기 이정재가 화장품을 론칭한다고 하면 팬, 대중분들이 '갑자기 왜 이정재가 화장품을 런칭해?'라는 생각을 가지실 것 같다고 하더라"고 말했다.이어 "이정재가 과거에 피부 고민이 얼마나 깊었는지에 대해 알려드리자면서 사진 공개하자고 했는데 그건 절대 안 된다고 했다"며 당시 제안을 거절했다고 전했다. 피부가 심하게 나빠졌던 모습을 보여주는 것이 부담스러웠다는 설명이다.다만 사진 공개를 다시 고려하고 있다고 밝혔다. 이정재는 "곰곰이 생각해 보니 저같이 안 좋았던 분들도 좋아질 수 있는 희망이 될 수도 있어서 며칠만 더 고민해 보겠다"고 덧붙였다.한편 이정재가 최대주주로 있는 아티스트컴퍼니는 틱톡과 배우 지식재산권(IP)을 활용한 브랜드 사업을 추진하고 있다. 첫 사업으로 이정재가 기획과 개발에 참여하는 뷰티 브랜드를 올해 4분기 출시할 계획이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr