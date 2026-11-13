배우 이정재는 아티스트컴퍼니의 최대주주다. / 사진=텐아시아DB
배우 이정재는 아티스트컴퍼니의 최대주주다. / 사진=텐아시아DB
배우 이정재가 피부 문제로 작품 활동을 중단했던 경험을 털어놓으며 화장품 브랜드를 론칭하게 된 계기를 밝혔다.

이정재는 13일 자신의 SNS에 짧은 영상을 올려 팬들에게 근황을 전했다. 그는 "오랜만이다. 오늘이 벌써 11월 13일이다. 2026년이 벌써 다 지나갔다. 여러분들은 어떻게 지내셨냐"며 인사를 건넸다.

이정재는 지난해 가을부터 피부 상태가 급격히 나빠졌다고 털어놨다. 그는 "저는 올해 한 해 영화나 드라마 작품을 하면서 열심히 일을 하려고 했는데 작년 가을부터 피부가 너무 안 좋아졌다"며 "촬영을 도저히 할 수 없는 상태까지 상황이 심각했다. 그래서 올 한 해 강제로 쉬었다"고 설명했다.

예상치 못한 휴식은 새로운 사업을 준비하는 계기가 됐다고. 이정재는 자신처럼 피부 문제로 고민하는 사람들과 사용할 수 있는 제품을 만들고 싶었다며 화장품 개발에 나선 배경을 밝혔다. 출시를 앞둔 심경에 대해서는 "론칭이 며칠 남지 않아서 마치 영화 개봉하는 것처럼 상당히 떨린다"고 말했다.
배우 이정재가 화장품 론칭을 앞두고 소감을 밝혔다. / 사진=이정재 SNS
배우 이정재가 화장품 론칭을 앞두고 소감을 밝혔다. / 사진=이정재 SNS
이정재는 사업을 시작한 이유를 알리기 위해 피부 상태가 좋지 않았던 당시 사진을 공개하는 방안도 논의했다고 밝혔다. 그는 "우리 스태프들이 갑자기 이정재가 화장품을 론칭한다고 하면 팬, 대중분들이 '갑자기 왜 이정재가 화장품을 런칭해?'라는 생각을 가지실 것 같다고 하더라"고 말했다.

이어 "이정재가 과거에 피부 고민이 얼마나 깊었는지에 대해 알려드리자면서 사진 공개하자고 했는데 그건 절대 안 된다고 했다"며 당시 제안을 거절했다고 전했다. 피부가 심하게 나빠졌던 모습을 보여주는 것이 부담스러웠다는 설명이다.

다만 사진 공개를 다시 고려하고 있다고 밝혔다. 이정재는 "곰곰이 생각해 보니 저같이 안 좋았던 분들도 좋아질 수 있는 희망이 될 수도 있어서 며칠만 더 고민해 보겠다"고 덧붙였다.

한편 이정재가 최대주주로 있는 아티스트컴퍼니는 틱톡과 배우 지식재산권(IP)을 활용한 브랜드 사업을 추진하고 있다. 첫 사업으로 이정재가 기획과 개발에 참여하는 뷰티 브랜드를 올해 4분기 출시할 계획이다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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