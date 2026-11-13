'독박투어' 멤버들이 베트남 다낭으로 여행을 떠난다. / 사진제공=채널S

'독박투어' 멤버들이 베트남 다낭으로 여행을 떠난다. / 사진제공=채널S

방송인 김준호가 베트남 여행 중 유세윤에게 서운함을 드러냈다가 동료들의 놀림감이 됐다. 유세윤과 운동을 함께할 만큼 가까운 사이라고 주장했지만, 돌아온 것은 외모를 겨냥한 짓궂은 농담이었다.오는 14일 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 3회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 베트남 다낭에서 35m 높이의 '공중 카페'를 체험하는 모습이 그려진다.다섯 사람은 홍인규가 추천한 오션뷰 카페로 향한다. 목적지에 도착한 김준호는 "대체 어디가 오션 뷰야?"라며 의아해한다. 홍인규가 안내한 곳은 미케 비치 인근의 '공중 카페'였다. 지상에서 35m 높이까지 올라가 바다를 내려다볼 수 있는 체험 시설이다.이를 본 장동민은 "싫어… 안 가!"라며 탑승을 거부한다. 유세윤 역시 근처에서 서핑하는 사람들을 발견하고는 "저는 혼자 서핑하고 와도 되냐?"라고 부탁한다. 결국 유세윤만 서핑을 즐기고 나머지 네 사람은 공중 카페에 오르기로 한다.유세윤이 떠나자 김준호는 "쟤는 '같이 가자'고 한마디를 안 하네?"라며 서운해한다. 장동민이 "형이랑 같이 가면 창피하니까~"라고 놀리자 김준호는 "아니다. 오늘 아침에는 나한테 '같이 운동하자'고 했었다"며 반박한다.그러나 홍인규는 "그건 형의 몸을 보고 동기부여 하려고~"라고 받아친다. 김대희까지 "아하, '저렇게 되지 말아야지' 하는 의미로?"라고 거들면서 김준호는 연이은 놀림을 받는다.이후 공중 카페에 탑승한 네 사람은 시설이 하늘로 올라가기 시작하자 비명을 지른다. "으악! 이거 너무 빨라", "발판이 없어서 더 무섭다"며 겁에 질린 반응을 보인다. 예상보다 아찔한 높이에 홍인규는 "나도 이 정도일지는 몰랐다"며 사과한다.공중 카페 체험을 마친 이들은 혼자 서핑을 즐기는 유세윤을 찾아간다. 서핑 보드 위에 여유롭게 누워 있는 유세윤을 본 홍인규는 "옆에 유럽인들 있다고 멋있는 척 한다. 근데 우리랑 다르긴 해. 멋있다"며 감탄한다.김준호는 "우리는 방송에 겁쟁이로 비치는데, 유세윤은 또 멋지게 나오겠지?"라며 씁쓸한 반응을 보인다.'니가 내라! 독박투어'는 오는 14일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr