옥주현이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 190억 원에 매입한 고급 아파트의 압류 조치가 해제됐다.13일 대법원 인터넷등기소에 따르면 서울 용산구청이 옥주현 소유의 서울 용산구 한남동 한남더힐 아파트에 내렸던 압류 조치가 지난 11일 해제됐다. 용산구청 세무관리과가 지난 6일 해당 부동산을 압류한 지 5일 만이다.옥주현은 지난해 한남더힐 아파트를 190억 원에 매입하는 계약을 체결했다. 매도인은 허희수 SPC그룹 사장으로 알려졌으며 지난 4월 소유권 이전 등기를 마쳤다.그러나 소유권을 넘겨받은 지 약 6개월 만에 해당 아파트가 경매 절차에 들어갔다. 서울서부지법은 지난달 14일 임의경매 개시를 결정했다. 임의경매는 부동산을 담보로 돈을 빌려준 채권자가 채무를 회수하기 위해 신청하는 절차다.경매 소식이 알려지면서 옥주현이 보유한 다른 부동산에도 관심이 쏠렸다. 그는 2022년 서울 강남구 신사동의 토지를 약 200억 원에 매입하고 근린생활시설 건물을 신축한 것으로 전해졌다. 이후 해당 건물을 처분해 한남더힐 매입 자금을 마련하려 했지만 매각이 지연되면서 자금 조달에 차질이 생긴 것 아니냐는 관측이 제기됐다. 다만 두 부동산의 구체적인 자금 관계나 채무 규모는 확인되지 않았다.이에 옥주현 측은 법인과 투자사 간 인수합병에 따른 채무 정리 절차라고 해명했다. 소속사는 "사업 추진 및 투자 유치 과정에서 올해 4월 한남동 주택(한남더힐)을 매입했으며 최근 옥주현의 법인과 투자사 간 인수합병(M&A)이 성사됨에 따라 해당 주택과 관련된 채무를 포함해 기존 사안들을 정리하는 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다. 이어 "현재 투자사 측과 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정"이라고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr