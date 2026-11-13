임현주 MBC 아나운서가 복직을 앞두고 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진=임현주 SNS

복직 8개월 만에 다시 휴직계를 제출한 임현주 MBC 아나운서가 복귀를 예고했다.임현주는 13일 자신의 인스타그램에 "곧 휴직을 마치고 다시 세상으로 나갑니다. D-3"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 임현주가 깔끔한 인상을 주는 화이트 셔츠에 톤이 다운된 립스틱을 바르고 어딘가 바라보고 있는 모습. 분명 복귀를 예고하는 게시물이었지만, 배우 정예인을 떠올리게 하는 이미지로 인해 다수의 누리꾼은 "배우로 복귀하시는 건가요" 등의 반응을 보이고 있다.앞서 임현주는 지난해 2월 둘째 딸을 출산한 후 같은해 5월에 복직했다. 그러나 8개월 만인 지난 1월 돌연 육아 휴직을 선언했다.당시 임현주는 육아 휴직을 결정한 이유에 대해 "내가 일찍 출근하는 걸 알고 있던 첫째 딸이 새벽 5시가 지나면 나를 찾았다"고 회상했다. 이어 "아이가 그렇게 일찍 일어나니 어린이집에 가면 졸려한다는 선생님 말씀에 마음이 아프기도 했다"고 설명했다.임현주는 또 "출근 준비로 바쁜 와중에 목욕탕 작은 의자에 앉혀놓고 씻던 날도 많았다"며 워킹맘의 현실을 토로하기도 했다. 그러면서 "언젠가 멈춤이 필요한 순간에 휴직을 결심해야지 했는데 그 첫 결심이 지금인가 봅니다"라고 전했다.한편 임현주는 2013년 MBC 공채 32기 아나운서로 입사했다. 2023년 2월 영국 출신 작가 다니엘 튜더와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr