오는 14일 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌6-생존의 법칙' 15회에서는 종영을 앞두고 도라고등학교 졸업식이 펼쳐진다. / 사진=텐아시아 DB

오는 14일 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌6-생존의 법칙' 15회에서는 종영을 앞두고 도라고등학교 졸업식이 펼쳐진다. / 사진 제공= 넷플릭스 '도라이버'

그룹 2PM 장우영이 깐깐한 여자 교장 선생님으로 변신한다.오는 14일 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌6-생존의 법칙' 15회에서는 종영을 앞두고 도라고등학교 졸업식이 펼쳐진다. 오는 21일 마지막 회 공개를 앞둔 가운데, 멤버들은 '졸업'을 주제로 각기 다른 분장을 선보인다.이날 장우영은 빨간 뿔테안경에 보라색 프릴 블라우스, 단정한 투피스를 입고 교장 선생님으로 등장한다. 안경을 치켜올린 그는 "도라 고등학교 졸업식 시작하겠습니다"라며 졸업식의 시작을 알린다. 이를 본 김숙은 "나 어릴 때 교회에 저런 분 계셨어"라며 웃음을 터뜨린다. 이어 "너 이러고 다녀라 잘 어울린다"고 말하며 장우영의 여장에 만족감을 드러낸다.김숙 역시 파격적인 분장으로 등장한다. 영화 '찰리와 초콜릿 공장' 속 움파룸파로 변신한 그는 자신을 '숙파룸파'라고 소개하며 춤까지 선보인다. 반면 홍진경은 학사모를 쓰고 등장해 멤버들 가운데 가장 평범한 졸업식 차림을 완성한다.조세호는 고등학교 교복을 입고 졸업식에 참석한다. 그는 "입구부터 눈물이 나오려는 걸 참았다"며 남다른 감회를 전한다. 주우재는 넷플릭스 애니메이션 '슈퍼 뒤에서 담배 피우는 두 사람'의 사사키로 변신하지만, 졸업식과 아무런 관련이 없는 분장에 멤버들의 구박을 받는다.졸업식을 맞아 멤버들이 서로에게 속마음을 털어놓는 시간도 마련된다. 김숙은 장우영이 풍선을 낳는 장면과 물속에 빠진 컨베이어 벨트 장면을 떠올리며 "나는 우영의 풍선 눕방을 100번 돌려봤어"라고 말한다. 이어 "난 우영이를 평생 잊지 못할 거야"라며 애정을 드러낸다.홍진경은 과거 회식 자리에서 장우영에게 화를 냈던 일화를 공개한다. 당시 진지하게 고민을 털어놓던 홍진경은 장우영의 대답을 듣고 "너 누나 말이 장난 같니?"라며 버럭했다고. 두 사람 사이에 어떤 대화가 오갔는지 관심이 쏠린다.한편 '도라이버 시즌6-생존의 법칙'은 매주 토요일 오전 11시 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr