설경구가 '가능한 사랑'에서 호석을 연기했다. / 사진제공=넷플릭스

설경구가 '가능한 사랑'에서 호석을 연기했다. / 사진=텐아시아DB

배우 설경구가 이창동 감독에 대한 애정과 신뢰를 나타냈다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 설경구를 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다.'가능한 사랑'에 출연한 계기를 묻자 설경구는 "이창동 감독이라 그냥 하고 싶었다. 그것만 생각했다"고 말했다. 당시 설경구는 '들쥐' 촬영으로 인해 영화에 합류하기 어려울 뻔했으나 촬영 일정이 조정된 덕분에 두 작품에 다 참여할 수 있었다. 그는 "내가 스케줄이 안 맞아서 못 하게 되면 다른 배우 이름으로 캐스팅 기사가 날 거 아니냐"며 "생각만 해도 그게 끔찍했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.'가능한 사랑' 시나리오를 읽은 소감으로는 "소설책을 읽는 것 같았다"고 회상했다. 설경구는 앞서 영화 '오아시스'와 '박하사탕'으로 이창동 감독과 호흡을 맞췄다. 그는 "영화 '박하사탕'을 읽었을 때도 여운이 오래 남는 소설책 같았는데 이번에도 그런 느낌이었다"고 설명했다.'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 제99회 아카데미 시상식 국제장편영화상 부문 한국 출품작으로 선정됐으며, 작품상과 감독상, 각본상 등 주요 부문 후보 지명을 목표로 오스카 레이스를 이어가고 있다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐으며 대만 7위, 베트남 9위에도 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr