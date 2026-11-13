/사진= 그룹 에이티즈 'UP' MV 캡처

사진=텐아시아 사진 DB

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그룹 에이티즈가 불과 5개월 만에 새로운 미니앨범을 발매한 가운데, 짧은 준비 기간이 믿기지 않을 만큼 음원과 뮤직비디오 모두에서 높은 완성도를 보였다. 특히 뮤직비디오는 유명한 할리우드 영화 시리즈 '어벤져스'(Avengers)를 연상케 할 정도다.13일 오후 2시, 에이티즈는 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part. 6'을 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀 곡 'UP'(업)을 비롯해 총 5곡이 수록돼 있다. 이번 앨범을 통해 멤버들은 한계에 굴하지 않고 계속 나아가겠단 의지를 노래했다.타이틀 'UP'은 편곡이 다채로워 이 노래 한 곡만 들어도 여러 음악을 모아 듣는 듯한 인상을 주는 댄스곡이다.에이티즈는 'UP'에서 금관악기와 찢어지듯 들리는 저음역 소리를 테마로 이들의 강렬한 에너지와 남성미를 강조한다. 도입부에선 웅장한 합창 소리가 반복되는데, 후렴의 메인 멜로디와 같아 중독성을 더한다. 후렴이 나오기 전엔 드럼 소리는 최소한만 나오고, 절정으로 치닫는 고음 보컬에 귀를 기울이게 한다. 2절 도입에선 홍중의 랩이 나오다가 빠른 하이햇이 반복되는 트랩 비트가 시작되면서 민기의 거친 랩이 쏟아져 다른 곡을 듣는 듯한 감상을 준다.리듬 부분에서도 K팝에서 흔히 쓰이는 짧고 타격감 있는 킥 대신, 발구르는 '스톰프'(Stomp) 소리부터 북소리, 둔탁하게 들리는 타격 소리까지 다양한 소재를 활용했다. 한 곡 안에서 여러 종류의 소리와 장르를 찾아볼 수 있다.뮤직비디오에는 '한계를 부수고 나아가겠다'는 의지가 화려한 vfx(시각특수효과)로 표현됐다. 관계자에 따르면, 최근 업계에서 흔히 사용되는 AI vfx는 적은 분량에서 제한적으로 사용됐다. 인간의 손길로 만든 CG(컴퓨터그래픽) vfx를 중심으로 연출됐다는 뜻이다.영상 초반부에는 멤버들을 둘러싼 답답한 틀, 한계가 시각적으로 강조돼 있다. 멤버들은 도입 부분에서 화려한 스포트라이트를 받으면서도 색다른 변화를 시도하기 쉽지 않은 환경 속에 있다. 정돈된 무대 위에서 춤을 추고 깔끔한 콘크리트 구조물을 돌아다니며 랩하는 식이다.정체를 알 수 없는 거대한 괴물에게 쫓겨 도망치는 불안한 모습도 나온다. '어벤져스' 같은 히어로물에서 흔히 볼 수 있는 연출이다.2절에서 민기의 랩 파트부터 분위기가 반전된다. 민기는 시공간의 한계를 넘어 가만히 선 채 비현실적인 속도로 콘크리트 구조물 사이를 오간다. 안정적이었던 조명은 마구 흔들리고 멤버들을 둘러싼 건물들이 회오리치듯 움직인다.3절로 넘어가기 전 연결 구간인 브릿지에서는 에이티즈를 상징하는 'A'가 그려진 거대한 깃발이 나온다. 한계에 맞서 저항하겠단 의지를 보여주는 듯하다.뮤직비디오의 마지막 장면에서는 이들의 한계를 상징하는 구조물이 무너지고 멤버들이 그 밖으로 나아가는 모습이 나온다. 산이 콘크리트 구조물을 거침없이 부수고 나면 노래가 끝난다. 이후 다른 사람들이 평지를 향해 달려가는 것과 반대로 멤버들만 높게 뻗은 도로를 향해 걸어가면서 영상이 마무리된다.에이티즈는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 세 차례 1위를 차지하고 9개 앨범을 연속으로 톱10에 올리는 등 글로벌 시장에서 좋은 성과를 거둬왔다. 지난 6월 발표한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part. 5'(골든 아워 : 파트 5) 역시 빌보드 200 정상에 오르며 팀의 자체 최고 미국 주간 음반 판매량 기록을 경신했다.이미 글로벌 인기를 확보한 에이티즈지만, 이번 앨범에서는 현재의 성과에 안주하지 않고 더 높은 곳을 향해 나아가겠다는 의지를 보여줬다. 음악과 뮤직비디오 전반에 담긴 이 메시지가 실제 성적으로도 이어질 가능성이 높아 보인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr