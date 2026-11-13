방탄소년단 정국 / 사진=BTS 위버스 캡처

방탄소년단 정국 / 사진=BTS 위버스 캡처

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 주얼리 브랜드 행사 참석을 위해 39시간 공복 상태를 유지했다고 밝혔다.정국은 13일 팬 소통 플랫폼 위버스에 1분 6초 분량의 영상을 올렸다. 영상 속 정국은 카메라에 간식을 보여주며 "지금 몇 시간 공복이지? 39시간 공복 상태. 하지만 지금 행사가 끝났으니까"라고 말했다.이어 "이제 곧 밥 먹으러 가는데 참을 수가 없었다. 난 먹어야겠다"며 간식을 크게 베어 물었다. 맛을 본 정국은 눈을 크게 뜨더니 활짝 웃으며 연신 박수를 쳤다.정국은 체중 감량에 대해서도 이야기했다. 한창 간식을 먹던 그는 "맛있다. 다시 살찔 계획이다. 사실 행사를 위해 뺀 거지 살 뺄 생각 없었다"고 밝혔다. 이어 "잘 먹었다"며 일본어로 "마타네(또 만나)"라고 인사했다.필름카메라로 촬영한 사진에 대한 언급도 있었다. 정국은 필름카메라를 화면에 비추며 "아직 현상을 안 했는데 잘 나왔길 바란다"라고 기대감을 내비쳤다.정국이 언급한 행사는 지난 11일 일본 도쿄에서 열린 영국 주얼리 브랜드 그라프(Graff)의 창립 65주년 기념 전시 오프닝 행사다. 그라프의 글로벌 앰배서더인 정국은 이날 행사에 참석해 취재진 앞에 모습을 드러냈다.한편 정국이 속한 방탄소년단은 월드투어 'ARIRANG'(아리랑)을 진행 중이다. 오는 19일과 21일, 22일 대만 가오슝 국가체육장에서 공연을 펼친 뒤 동남아시아 투어를 이어간다. 12월 3일과 5~6일 태국 방콕, 12~13일 말레이시아 쿠알라룸푸르, 17일과 19~20일, 22일 싱가포르, 26~27일과 29일 인도네시아 자카르타에서 공연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr