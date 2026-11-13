그룹 이즈나 / 사진 제공=웨이크원

그룹 이즈나(izna)가 싱가포르 공연을 마치고 첫 콘서트 투어를 이어간다.이즈나는 지난 8일(현지시간) 싱가포르에서 첫 콘서트 투어 '후 댓 걸?' 공연을 개최했다. 지난 9월 시작한 데뷔 첫 콘서트 투어의 일환으로, 데뷔곡부터 최근 발표한 곡까지 다양한 무대를 선보였다.이번 투어에서는 기존 곡들을 라이브 밴드 편성에 맞춰 새롭게 편곡했다. 보사노바와 하우스 등 여러 장르를 접목한 무대와 함께 여섯 멤버의 군무를 선보이며 기존 음악 방송과는 다른 공연을 구성했다.싱가포르 현지 매체들도 공연 소식을 전했다. 관객들이 노래를 따라 부르거나 응원봉으로 파도타기를 하는 등 공연에 적극적으로 참여한 모습이 소개됐다. 데뷔곡부터 최신곡까지 이어진 세트리스트를 통해 이즈나의 음악적 변화를 살펴볼 수 있었다는 평가도 나왔다.이즈나는 최근 미국 로스앤젤레스의 한 라디오 방송에서 현지 DJ와 인터뷰를 진행하며 음악과 활동에 관한 이야기를 나눴다.멤버들은 "데뷔 이후 많은 무대에 서며 다양한 모습을 보여드리기 위해 노력해 왔는데, 나야 덕분에 매번 성장할 수 있었던 것 같아 항상 감사드린다"며 "앞으로도 더 멋진 모습을 많이 보여드리겠다"고 전했다.한편 이즈나는 오는 12월 5일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 투어를 이어간다. 내년에는 3월 12일 후쿠오카, 14일 도쿄, 27일 나고야, 28일 오사카 등 일본 4개 도시에서 공연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr