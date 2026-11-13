배우 장혁, 이현욱, 김강우, 정웅인 등이 출연하는 '문무'는 오는 14일 첫 방송된다. / 사진제공=KBS

KBS가 '2026 KBS 연기대상' 후보자 추천 설문에 아직 방송되지 않은 작품의 출연진을 포함했다가 참여 기간을 연장했다. 기자들이 작품을 보지 못한 상태에서 배우들을 평가해야 한다는 의문이 제기되자 일정을 조정한 것이다.13일 방송계에 따르면 KBS는 지난 3일 기자들에게 메일을 보내 '2026 KBS 연기대상' 후보자 추천 설문 참여를 요청했다. 당초 마감일은 12일 오후 5시였으나 이날 KBS가 안내 메일을 다시 발송하면서 오는 30일 오전 9시까지로 변경됐다.이번 설문에는 오는 14일 첫 방송되는 대하드라마 '문무'와 18일부터 방영되는 드라마스페셜 '2026 사운드: 트랙' 출연진도 포함됐다. 두 작품 모두 최초 설문 마감일 이후 공개될 예정이어서 일부 기자들 사이에서는 작품을 시청하지 않은 상태에서 배우들을 추천하는 것이 적절한지를 두고 의문이 제기됐다.특히 '문무'는 약 300억 원의 제작비가 투입된 KBS의 대형 프로젝트다. 약 3년 만에 선보이는 대하사극으로 문무왕의 성장과 삼국통일 과정을 그린다. KBS가 공을 들인 기대작인 만큼 방송 전부터 주요 출연진이 여러 부문에 이름을 올렸다는 점에서도 관심을 모았다.한편 '문무'는 오는 14일 KBS2에서 첫 방송된다. 드라마스페셜 '2026 사운드: 트랙'은 18일부터 공개되며, '2026 KBS 연기대상'은 다음 달 31일 KBS2에서 생방송으로 진행될 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr