'언더커버 셰프'가 시청률 동시간대 1위를 기록했다. / 사진제공=tvN

'언더커버 셰프'가 시청률 동시간대 1위를 기록했다. / 사진제공=tvN

셰프 정지선과 권성준이 '언더커버 셰프 : 멀리서 찾아온 벗'에서 청두와 나폴리 식구들을 위한 한국 여행에 나섰다. 권성준은 초보 운전 실력으로 나폴리 식구들을 당황하게 했고, 정지선은 청두 식구들과 찜질방을 찾아 매운맛 대결을 펼쳤다.지난 12일 방송된 tvN 예능 '언더커버 셰프 : 멀리서 찾아온 벗' 3회에서는 정지선과 권성준이 청두와 나폴리 식구들에게 한국 문화를 소개하는 모습이 그려졌다.시청률은 유료플랫폼 기준 전국 가구 평균 5.1%, 최고 6.8%를 기록했다. 수도권에서는 평균 5.1%, 최고 7.0%를 나타내며 케이블·종편 포함 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률 역시 전국 평균 2.5%, 최고 3.4%, 수도권 평균 2.6%, 최고 3.5%로 지상파 포함 전 채널 동시간대 1위에 올랐다.권성준은 나폴리 식구들을 자신의 차에 태우고 서울 관광에 나섰다. 이탈리아 럭셔리 차량에 감탄하던 식구들은 권성준이 초보 운전자라는 사실을 알고 불안해했다. 권성준은 "초보 중에 1등"이라며 자신감을 보였지만, 실수로 좌석 열선 기능을 켜는 등 서툰 모습을 보여 웃음을 안겼다.첫 번째 목적지는 한복 체험장이었다. 파올로는 왕, 안토니오는 무사로 변신했고 라우라와 루이자 자매 사장은 마님 복장을 입었다. 권성준은 사또 의상을 선택했지만, 예상과 다른 모습으로 등장해 샘 킴을 웃게 했다.한복을 입고 경복궁에 도착한 나폴리 식구들은 궁궐의 규모와 풍경에 감탄했다. 라우라는 "한복을 입고 경복궁을 돌아다니는 건 정말 동화 같았다"며 만족감을 드러냈다.이후 권성준은 나폴리 식구들에게 전통 한식을 소개하기 위해 미슐랭 2스타 한식 파인 다이닝 레스토랑을 방문했다. 이들은 주안상과 성게 물회, 민어 어죽 등을 맛봤다. 46년 숙성 씨간장과 8가지 김치도 접했다.루이자는 한식에서 나폴리 요리에 활용할 아이디어를 얻었고, 안토니오는 매운맛에 대한 걱정에도 김치 8종을 모두 맛봤다. 특히 안토니오는 미슐랭 레스토랑 방문이 처음이라며 한국에서 꿈을 이루게 된 기쁨을 나타냈다. 나폴리 식구들은 "완벽보다 더 완벽했다. 이 순간을 평생 기억할 것 같다"며 권성준에게 고마움을 나타냈다.정지선은 청두 식구들과 찜질방을 방문했다. 매점에서 불닭라면을 발견한 궈리홍은 평소 궁금했던 한국의 매운맛에 도전했다. 예상보다 강한 매운맛에 당황했지만, 남사장이 자극하자 소스를 1.5배 넣은 불닭라면을 준비하며 맞대결에 나섰다. 남사장은 매운 라면을 끝까지 먹어 치웠다.두 사람의 경쟁은 175도 숯가마에서도 이어졌다. 정지선과 청두 식구들 3인은 뜨거운 숯가마에서 약 5분 동안 버티며 땀을 흘렸다. 반면 할머니 사장은 찜질과 안마의자를 즐기며 휴식을 취했다. 할머니 사장은 찜질방을 떠날 시간이 되자 더 머물고 싶다며 아쉬워했다.다음 날 정지선은 청두 식구들을 데리고 전통시장으로 향했다. 한국의 식재료와 길거리 음식을 소개하기 위해서였다. 청두 식구들은 처음 보는 식재료에 관심을 보이며 질문을 쏟아냈다. 이를 지켜보던 샘 킴은 "요리사들이라 궁금한 게 많나 보다. 진도가 안 나가네"라며 웃었다.68년 경력의 요리사인 할머니 사장은 식재료의 가격을 꼼꼼히 비교했다. 시장에서 자신을 알아보는 팬들과 만나서는 수줍어하는 모습을 보이기도 했다. 정지선은 청두 식구들이 관심을 보이는 음식들을 직접 구매했다. 이에 할머니 사장은 "이거 전부 다 서비스인가?"라고 물어 웃음을 자아냈다.방송 말미에는 두 팀의 다음 여행 일정이 공개됐다. 권성준은 나폴리 식구들과 성수동을 방문하고, 정지선은 청두 식구들과 남산타워로 향한다. 처음 케이블카를 타는 청두 식구들과 한국 카페를 방문하는 나폴리 식구들의 모습이 다음 방송에서 공개될 예정이다.'언더커버 셰프 : 멀리서 찾아온 벗'은 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr