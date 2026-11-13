'잭슨황' 황영진이 '불륜 스캔들' 젠슨황과 비슷한 이름으로 생긴 상황에 해명했다. / 사진=황영진 SNS

개그맨 황영진이 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황을 둘러싼 불륜 관련 검색어 때문에 뜻밖의 해명에 나서 웃음을 자아냈다.황영진은 최근 자신의 SNS에 "점점 심각하네요"라며 "'잭슨황'을 검색해보니 난리네요. 불륜, 스파이, 여자, 위자료"라는 글을 게재했다. '잭슨황' 캐릭터로 활동했던 그는 "여러분, 저는 잭슨황입니다. 젠슨 황 아닙니다!"라고 강조했다. 그러면서 "제 인생 최고의 반도체는 아내입니다"라는 재치 있는 말로 아내를 향한 애정을 표현했다.황영진은 젠슨 황을 향해서도 "젠슨황씨 반도체는 여러 개 만들어도 여자는 한 분만 사랑하세요!"라고 덧붙였다. 반도체 기업 CEO라는 젠슨 황의 직업을 활용한 개그 감각을 발휘한 것이다.함께 공개한 사진에는 포털사이트에서 '잭슨황'을 검색한 화면이 담겼다. 검색창 아래에는 '잭슨황 불륜', '잭슨황 스파이', '잭슨황 와이프', '잭슨황부부', '잭슨황 위자료' 등의 연관 검색어가 나열돼 있다.황영진은 2003년 SBS 7기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 2014년, 10살 연하의 김다솜 씨와 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr