LISA Las Vegas Residency Attendee Uber Screenshot / Web Capture

LISA Las Vegas Residency Attendee Uber Screenshot / Web Capture

LISA at her 'VIVA LA LISA' Residency in Vegas / Web Capture

LISA's 'VIVA LA LISA' Residency in Vegas / Web Capture

걸그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 리사(Lisa)가 K-팝 아티스트 최초로 미국 라스베이거스 레지던시 공연의 포문을 연 가운데, 프리미엄 관객 패키지에 포함된 파격적인 '차량 호출 서비스(라이드시어) 바우처' 혜택이 이목을 끌고 있다. 전통적인 콘서트 관람 경험을 공연장 밖까지 확장한 이색 팬 편의 서비스가 도입되면서, 북미 엔터테인먼트 시장 내 K-팝 VIP 패키지의 진화 방향에도 관심이 쏠린다.리사의 단독 레지던시 공연 '비바 라 리사(VIVA LA LISA)'는 지난 12일(현지 시간) 미국 라스베이거스 시저스 팰리스 내 콜로세움(The Colosseum at Caesars Palace)에서 성대한 막을 올렸으며, 11월 12~14일과 27~29일에 걸쳐 총 6회 규모로 진행된다.공식 티켓팅 파트너사 VIP 네이션(VIP Nation)의 안내에 따르면, 최상위 등급인 '라리사 VVIP(LALISA VVIP)' 패키지 구매자에게는 공연 당일 밤 사용할 수 있는 주문당 1회의 차량 호출 서비스 바우처가 제공된다. 실제 온라인 커뮤니티와 SNS에는 팬들이 수령한 바우처 등록 안내 이메일과 우버(Uber) 애플리케이션 내에 'Lisa - Las Vegas Voucher'라는 명칭으로 등록된 화면 인증샷이 공유되며 화제를 모았다.해당 바우처는 VIP 네이션 측이 제공하는 1회 탑승 혜택으로 확인됐으나, 구체적인 지원 한도 금액이나 전 회차 동일 적용 여부는 별도로 공개되지 않았다. 또한 이 혜택은 일반 VIP가 아닌 최상위 VVIP 패키지에만 한정된 구성으로, 모든 관람객에게 제공되는 무료 서비스는 아니다.리사의 소속사 라우드(LLOUD)나 공연장 운영사 시저스 엔터테인먼트 측이 우버와 별도의 공식 홍보 파트너십을 발표한 바는 없지만, 이번 이동 편의를 포함한 부가 서비스는 리사 고유의 솔로 정체성을 집약한 맞춤형 프리미엄 경험의 일환으로 기획됐다.VVIP 티켓 소지자에게는 리사의 첫 솔로 정규 앨범 '얼터 에고(Alter Ego)' 콘셉트에서 영감을 받은 사전 라운지 입장권이 주어진다. 라운지 내부에는 리사의 커리어를 아우르는 무대 의상 전시를 비롯해 다채로운 체험형 이벤트, 케이터링, 한정판 굿즈 등이 마련됐으며, 리사와의 단체 사진 촬영 기회, 공연장 조기 입장, 기념 포토카드 혜택까지 망라됐다.라이브 공연 업계에서 교통 바우처 제공 자체가 전례 없는 일은 아니지만, K-팝 아티스트의 레지던시 패키지에 정식 도입된 것은 기존 사운드체크나 굿즈 증정에 머물던 VIP 혜택의 외연이 한층 넓어졌음을 보여준다. 특히 라스베이거스를 직접 찾는 글로벌 원정 팬들에게 실질적인 귀가 편의를 제공한다는 점에서 상징성이 크다.이번 레지던시 공연 자체 역시 리사와 K-팝 산업 전반에 굵직한 이정표를 남겼다. 지난 3월 30일 4회 공연으로 첫 발표된 'VIVA LA LISA'는 티켓 오픈 10분도 채 되지 않아 전석 매진을 기록하며 폭발적인 수요를 입증했고, 이에 힘입어 시저스 엔터테인먼트는 지난 9월 29일 11월 12일과 29일 공연을 추가해 총 6회로 일정을 확대했다.도시를 순회하는 일반 투어와 달리 한 공연장에 장기 상주하며 펼치는 레지던시 공연은 무대 연출의 완성도를 극대화하는 동시에 전 세계 팬들을 단일 도시로 집결시키는 효과를 낸다. 오랫동안 서구권 최정상급 팝스타들의 전유물로 여겨졌던 무대에 K-팝 솔로 아티스트가 입성한 것은 지난해 2월 정규 1집 'Alter Ego'와 최근 EP '프레스 플레이(PRESS PLAY)' 발매, 연기 및 글로벌 패션계 활약을 거치며 독립 아티스트로서 입지를 굳힌 리사의 위상을 방증한다.비록 차량 호출 바우처는 거대한 프로덕션의 일부에 불과하지만, 공연 관람의 여운과 편의를 공연장 바깥의 이동 동선까지 확장했다는 점에서 신선한 반향을 일으키고 있다. 11월 말까지 이어지는 'VIVA LA LISA'는 K-팝 아티스트가 서구권의 정통 라이브 엔터테인먼트 포맷에 성공적으로 안착하는 동시에, 결집력 높은 글로벌 팬덤의 눈높이에 맞춰 공연 문화를 새롭게 변주해 나가는 현주소를 보여주고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr